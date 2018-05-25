Diyarbakır'da 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 23 köy ve 42 mezrada 'operasyon' gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Yasağa ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice ve Hani ilçelerine bağlı 23 köy ve 42 mezrada saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği" ifade edildi.

Açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının uygulanacağı köy ve mezralar şunlar:

"Hani ilçesine bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy ve Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı ve Çağıl mezraları, Lice ilçesine bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan ve Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü ve Kijikbadem mezraları." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 00:47

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