'2019'da birçok dizi dijital platformlardan ücretli izlenecek' iddiası

2019 yılından itibaren birçok dizinin ücretli izleneceği ve onlarca dizinin televizyon ekranlarından kalkacağı iddia edildi. İddiaya göre her kanal TV'de günde sadece 1 dizi yayınlayacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyenler, kanalların dijital platformlarına abone olup belli bir ücret ödeyecek.

Haberler.com’da yer alan iddiaya göre, medya patronları dizilerin geleceğine ilişkin karar almak üzere bir araya geldi. İddiaya göre masadaki anlaşmada televizyon izleyicilerinin alışkanlıklarını değiştirecek kararlar var.

Anlaşmadaki maddeler arasında her kanalda günde sadece bir dizi yayınlanması, yani belirlenen dizi dışında başka hiçbir diziyi aynı gece art arda yayımlamaması var.

Ortaya atılan iddialardan dikkat çeken bir diğeri de birçok dizinin 2019 yılının ocak ayından itibaren bir bir ekrandan kaldırılacağı.

Habere göre, 2019 yılından itibaren her kanalın ücretli platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyenler, bu platformlara üye olup belirli bir ücret ödeyecek.

Eğer medya patronlarının masasında olan bu anlaşma onaylanırsa, izleyici ücretsiz kanallarda günde en fazla bir dizi izleyebilecek. Diğer diziler ücret karşılığında izlenebilecek. (MEDYA SERVİSİ)

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