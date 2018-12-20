Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti

Almanya merkezli Der Spiegel dergisinin Claas Relotius'un yıllarca sahte haberler yazdığı belirlendi. Relotius'un sahtekarlığını ABD-Meksika sınırında ortaklaşa bir haber üzerine çalıştığı meslektaşı ortaya çıkardı. Relotius, suçunu itiraf edip istifa ederken Der Spiegel, "şoke olduklarını" belirterek özür diledi.

'BÜYÜK ÇAPTA BİR GAZETECİLİK SAHTEKARLIĞI'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Der Spiegel, konuyla ilgili uzun bir makaleyle yayımladı. Olayı, "büyük çapta bir gazetecilik sahtekarlığı" olarak niteleyen dergi, 33 yaşındaki Claas Relotius'un, dergide yer alan 55 makalesinin en az 14'ünde "hikayeler uydurduğu ve kahramanlar yarattığını" aktardı. Olayı, "Der Spiegel'in 70 yıllık tarihinde küçük düşürücü bir an" olarak tanımlayan dergi, yaşananlar nedeniyle "şoke olduklarını" belirtti. Dergi, hem okuyucularından hem de "sahte alıntıların, uydurma kişisel detayların ve kurgu ürünü yerlerdeki kurgu ürünü olayların" öznesi olmuş olabilecek kişilerden özür diledi.

SAHTEKARLIĞI, BİRLİKTE HABER YAPTIĞI MESLEKTAŞI ORTAYA ÇIKARDI

Sahtekarlık, Relotius'un ABD-Meksika sınırında ortaklaşa bir haber üzerine çalıştığı meslektaşının, haberle ilgili şüphelerini dillendirmesiyle ortaya çıktı. Meslektaşı, kasım ayında yayımlanan makalede yer alan, Relotius'un röportaj yaptığını söylediği iki kaynağın izini sürdü. Her iki kişi de Relotius ile hiç tanışmadıklarını söyledi.

'HASTAYIM, YARDIMA İHTİYACIM VAR' DEDİ

Önce iddiaları reddeden muhabir, geçen hafta baskıların ardından suçunu itiraf etti. Der Spiegel'in bildirdiğine göre, Relotius dergiye pişman ve utanç içinde olduğunu söyledi. Relotius, "Hastayım ve yardıma ihtiyacım var" dedi.

PEK ÇOK ÖDÜL ALMIŞTI

Relotius'un dergi için 7 yıldır çalışıyordu ve araştırmacı gazetecilik çalışmaları nedeniyle pek çok ödül almıştı. 2014 yılında CNN'in Almanca konuşulan ülkelerde verdiği bir ödül kapsamında "Yılın Gazetecisi" seçilmişti. Bu ay içerisinde de bir Suriyeli çocuk hakkında yazdığı haber nedeniyle 'Yılın Alman Gazetecisi' ödülünü almıştı.

SAHTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN HABERLERDEN BİRİ TÜRKİYE İLE İLGİLİ

Dergi içinde oluşturulan bir komisyon, Relotius'un dergi için yazdığı makaleleri inceliyor. Der Spiegel, ayrıca muhabirin başka basın organlarında da haberler yayımladığı ve onlarda da sahtecilik yapmış olabileceği konusunda da uyarı yaptı.

Sahtekarlık yapılan haberler arasında, Guantanamo Körfezi'ndeki Yemenli bir mahkum ile ilgili bir haberin olduğu açıklandı. Ayrıca sahte detayların yer aldığından şüphelenilen haberlerin biri, Türkiye ile ilgili.

Der Spiegel, muhabirin Türkiye'deki iki 'çocuk köle' hakkında yaptığı haberden de şüphelendiklerini, ancak muhabirin Yemenli mahkum haberinde sahtekarlık yaptığını kabul ederken, bu haberin doğru olduğunu öne sürdüğünü belirtiyor.

"Königskinder" (Kral'ın Çocukları) isimli 2016 tarihli söz konusu haber, Halep'ten Türkiye'ye kaçan iki yetim çocuk hakkında.

Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Bu yaz bir sabah, yorgun gözlü 13 yaşındaki kız Alin, Mersin'in hâlâ karanlık olan sokaklarında şarkı söyleyerek yürüyor."

Der Spiegel'de yer alan makaleye göre, şarkı hayatta kalma şansı olmayan, ancak kurtarılan iki çocukla ilgili. Dergi, Suriye'de böyle bir şarkının olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini itiraf ederek, sorumluluklarını kabul ediyor.

Relotius'un haberde yer alan bir diğer çocuk olan Ahmed ile görüşmesi sırasında bir fotoğrafçının bulunduğu, bu kişinin tanık olarak kabul edilebileceği belirtiliyor. Ancak dergi, Relotius Alin ile tek başına görüştüğü için haberin bu kısmını da doğrulayamadıklarını yazıyor. (MEDYA SERVİSİ)