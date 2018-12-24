İZBAN'daki grev kırıcılığını mahkeme durdurdu

Metehan UD

İzmir

İş mahkemesi İZBAN'daki grev açısından kritik kararını verdi. Mahkeme, bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda, sadece taşeron makinistler tarafından sefer yapılmasının iş güvenliği ve iş sağlığı açısından tehlikeli olduğuna belirtti ve seferleri durdurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo Ağı'nda (İZBAN) taşeron makinistler eliyle sürdürülen grev kırıcılığı ile mahkeme kararını açıkladı.

İş güvenliği ve sağlığı uzmanı ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti bugün raporunu mahkemeye sundu. Raporda sadece taşeron makinistler eliyle seferlerin yapılmasının iş güvenliği ve iş sağlığı açısından uygun olmadığı vurgulandı.

Sendika avukatı "Taşeron işçi çalıştırmanın sendika ve toplu iş sözleşmesi kanunu tarafından yasaklamaktadır ama grev devam etmekte iken Bozova temizlik şirketine ait 7 işçi çalıştırılmakta. Buna ilişkin SGK kayıtları dosyaya sunuldu. Bu işçiler taşeronun kadrosunda olup 4 C emeklisidir. İşverenin iddiaları alt işverenlik yönetmeliğine ve iş kanununa aykırıdır. Kanuna aykırı bir hak iddia edilemez. Adaletin tesis edilmesi kamu yararından önceliklidir. Vatandaşların can güvenliği de tehlikededir. İşçilerin grev hakkı işveren tarafından engellemektedir. Tren seferleri durdurulmalıdır" dedi

İZBAN'ın avukatı ise "Bilirkişi heyeti eksik kalmaktadır. Bilirkişi raporu iş güvenliği açısından değerlendirme yapıldı sendikalar ve TİS hukuku açısından tek bir cümle vardır. Bilirkişi raporu hatalıdır. İşçiler ara dinlenmesi yapmaktadır. Bilirkişiler raporlarında sanki grev bilinerek bir taşeron tutulmuş gibi bir ifade vardır. Halbuki bu sürücüler, eğitmen ve Torbalı tepeköy hattında elektrik sinyalizyonu bulanmamasından ve TCDD den emekli oldukları için bu sürücülerin deneyimlerinden faydalandırılmaktadır. Greve özgü bir işlem yok. Teknolojik açıdan zorunluluktur. İş kanundada da yeri olan istisnai bir durumdur. Grevin kırılması da mümkün değildir. İstisyonlarda görevli güvenlik elemanları var. Bakımlarının süresi biten trenler değiştiriliyor" dedi.

MAHKEME: İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN UYGUN DEĞİL

Tarafların konuşması üzerine kararını açıklayan hakim ihtiyadi tedbir kararını kabul etti. Hakim de seferlerin 7 taşeron işçi uzun süreler çalıştırılmasının iş güvenliğini tehdit ettiğini ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Hakim uygulamanın sendikalar ve toplu sözleşme kanunu ile iş kanununa aykırı buldu. Karar İZBAN'a bugün tebliğ edilecek. Edildikten sonra seferler duracak. Karar İZBAN işçileri tarafından sevinçle karşılandı.

KEŞİF YAPILMIŞTI

Dosyayı inceleyen Karşıyaka 1. İş Mahkemesi bilirkişi heyeti ile geçtiğimiz perşembe günü İZBAN Genel Müdürlüğü'nde keşif duruşması yapmıştı.

İşçilerin üyesi olduğu Demiryol İş Sendikası asıl işi taşeron işçilere yaptırmanın iş kanuna, grev boyunca taşeron işçi çalıştırmanın da sendikalar ve toplu sözleşmeler kanuna aykırı olduğunu belirterek taşeron makinistlerin çalıştırılmasının durdurulmasını talep etmişti.

Sendika ayrıca konuyu Çalışma Bakanlığı'na da taşıdı. SGK müfettişleri de incelemede bulundu. SGK müfettişlerinin de yapılan işi mevzuata aykırı bulması İZBAN'a ceza da yazılacak.

GREV 15. GÜNÜNDE

İzmir’in toplu taşımada en önemli ulaşım ağı olan İzmir Banliyö Ağı’ndaki (İZBAN) grev devam ediyor. Aliağa ile Selçuk arasındaki 40 istasyon ve 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN’da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçinin grevi 15 gündür grevde. İZBAN'daki grev kırıcılığı 7 taşeron makinist eliyle ile ilk günden beri sürüyordu.

ZARAR 6 MİLYON TLYİ BULDU

İşçilerin taleplerini kabul etmeyen İZBAN'ın zararı ise 6 milyon TL'yi buldu. İşçilerin taleplerinin İZBAN'a yıllık getirisi ise 2,4 milyon TL. Normal şartlarda 269 seferle 300 bin işçinin taşındığı İZBAN'da şimdi 48 seferde 50 bin civarında insan taşınıyor. Seferler sadece Çiğli ile Havaalanı durakları arasında sabah ve akşam saatlerinde yarım saat aralıklarla devam ediyordu.

İZBAN İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Demiryol - İş Sendikası bütün yan haklarla ile birlikte yüzde 34 zam isterken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD’nin ortak kuruluşu olan İZBAN’ın bürokratları ortalama yüzde 19 zam teklifinde bulundu. 2010 girişli işçiler zam teklifi yüzde 12’lere kadar düşerken yakın zamanda giren işçiler için yüzde 25 civarlarında. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları ve diğer sosyal haklardaki artış da bulunuyor.

'İZBAN grevinde bir dümen dönüyor' iddiasına işçilerden yanıt