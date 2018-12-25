İZBAN işçileri: Grevimiz asıl şimdi başlıyor

Metehan UD

İzmir

Mahkemenin kararı ile ilgili konuştuğumuz İZBAN işçileri asıl grevin şimdi başladığını dile getirdi. İşçiler, İzmirlilerin daha da fazla mağdur olmaması için İZBAN'ı masaya oturmaya çağırdı.

İzmir'in kent içi en büyük ulaşım ağı olan İZBAN'da başlayan grev 16. gününe ulaşırken, Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, işçilerin üyesi olduğu Demiryol İş Sendikası'nın başvurusu üzerine taşeron makinistler eliyle yürütülen seferlerin grev kırıcı uygulama olduğuna hükmetti ve seferleri durdurulmasını emretti.

Karar bugünden itibaren uygulamaya konuldu. Mahkemenin kararı almasındaki etmenlerden biri de taşeron makinistlerin uzun çalışma koşullarının yasaya aykırı olması ve yaratabileceği can güvenliği riskleriydi.

İZBAN'daki grev kırıcılığını mahkeme durdurdu

İZBAN İŞÇİSİ: GREVİMİZ ASIL ŞİMDİ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Devam eden grev, talepler ve mahkeme kararı ile ilgili İZBAN işçileri ile konuştuk. Kararın geç olsa sevindirici olduğunu ifade eden Mücahit Yavuz, "Biz bugünden sonra grevin ilk günü olarak bakıyoruz, grevimiz asıl şimdi etkisini gösterecek. Seferlerin devam etmesi bizi moral olarak olumsuz etkilemiyordu, en başından beri her şeyi göze alarak yola çıktık. Mahkeme kararı haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu ve mücadelemizi perçinleştirdi. İşçilerin gidişatla ilgisi bir şüphesi yok. Umarız artık daha kısa süre içerisinde masaya oturulur. Biz işçilerin istekleri dikkate alınır ve en kısada sonuçlanır. Biz bu kararı alırken sadece grevimizi desteklemesi amacıyla değil bu çalışma koşullarındaki emekli makinistlerin yarın öbür gün istenmeyen kazalara sebebiyet vermemesi için de aldırdık. İzmirliler sadece grev açısından bakmamalı Ankara'daki gibi bir kazanın önlenmesi olarak görmeli" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'İZBAN İŞÇİLERİ İCRALIK DURUMDA'

Canip Kuşkapan da piyasa şartlarının altında çalışan İZBAN işçisinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek şunları söyledi: "İZBAN işçisi hayatını idame ettirebilmek için kredi çekmek zorunda kalıyordu. Çektiğimiz kredileri ödeyemez hale geldik ve icralık durumdayız. İZBAN rakamları 300-400 lira fazla göstererek kamuoyunu yanılttı ama bu konuda başarılı olamadılar. Bizim de çalışmalarımız durumu değiştirdi, olumsuz tepkiler olumluya döndü. Grevimiz her geçen daha fazla birbirimize kenetlenerek devam ediyor. Hakkımızı alana kadar da devam edeceğiz. Taleplerimiz de ödenemeyecek rakamlar değil, enflasyon bu kadar yüksekken. Çıplak ücretlere istediğimiz zam bizim ancak ekonomik kayıplarımızı giderecek. Refah payı olarak da vardiya ve sürüş tazminatları talep ettik."

'ENFLASYONA YENİLMEMEK İÇİN GREVDEYİZ'

Enflasyona yenilmemek için grevde olduklarını dile getiren Çoşkun Şahiner de "İstediklerimizi alacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz. İstediğimiz enflasyon ile orantılı olarak, insanca yaşayabileceğimiz bir ücrete yakın bir oran. En büyük destekçimiz de İzmir halkı, kitle örgütleri. Yaptığımız iş kolay değil. Sabah ilk saatlerinden gece bire kadar İzmir halkına hizmet veriyoruz ve bunun karşılığını istiyoruz. Kafamızda nasıl geçineceğimize dair soru işaretleri olursa rahatlıkla çalışamayız. Ben istasyon operatörüyüm altı yıldır çalışıyorum 2 bin 100 lira aldım. İZBAN'ın bana teklifi 3 bin 200'müş ve ben bunu kabul etmemişim. Bu teklifi alan birisi neden greve çıksın ki. Söyledikleri ile verdikleri arasında dünya kadar fark var. Buradaki bir çok işçiye de ışık tutacağını düşünüyorum."