22 Aralık 2018 13:28
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2018 13:49

CHP'nin Adalar adayı Gazeteci Erdem Gül

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Adalar Belediyesi adayının Gazeteci Erdem Gül olduğunu açıkladı.

GÜNCELLENDİ
CHP'nin Adalar adayı Gazeteci Erdem Gül

Fotoğraf: DHA

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Adalar Belediyesi adayının Gazeteci Erdem Gül olduğunu açıkladı.

    Yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme süreci devam ederken, günlerdir CHP kulislerinde adı geçen Gazeteci Erdem Gül'ün adaylığı açıklandı.

    MA'da yer alan habere göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcıları ile birlikte gazetecilerin Ankara temsilcileri ile 21 Aralık'ta kahvaltıda bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu kahvaltıda İstanbul'un Adalar Belediyesi adaylarının Gazeteci Erdem Gül olduğunu açıkladı.

    Günlerdir adı CHP kulislerinde konuşulan Gül, teklif gelmesi halinde Adalar ilçesinden CHP adayı olabileceğini ifade etmişti.

    ERDEM GÜL KİMDİR?

    Erdem Gül, 1967 Giresun doğumlu bir gazetecidir. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra bir dönem stajyerlik yaptı. 1992 yılında ANKA Ajansı’nda profesyonel gazetecilik yaşamı başladı. 1994 yılında İstanbul ve Ankara Belediyelerini kazanan Erbakan liderliğindeki Milli Görüş’ün yükselişiyle RP’yi aktif olarak izledi. Daha sonra RP’nin iktidara geliş süreciyle beraber başbakanlık ve parlamento muhabiri olarak görev yaptı.

    Wikipedia'da yer alan bilgilere göre, 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesinde, AKP ve parlamento muhabiri olarak göreve başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Ankara Bürosu’nun Haber Müdürü, 2014’te ise Ankara Temsilcisi oldu.

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      Yaptığı haberler ile çok sayıda ödülün sahibi olan Gül'ün bugüne kadar aldığı bazı ödüller şunlar: 

      ■ Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü (2016)
      ■ Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülü (2015)
      ■ İsveç Basın Kulübü Fikir Özgürlüğü Ödülü (2016)
      ■ Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü (2016)
      ■ Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Almanya Hermann Kesten Ödülü. (HABER MERKEZİ)

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