Erdem GÃ¼l: Cumhuriyet Gazetesiyle kalan hukuki baÄŸlarÄ±m sona erdi

FotoÄŸraf: DHA

Erdem GÃ¼l: Cumhuriyet Gazetesiyle kalan hukuki baÄŸlarÄ±m sona erdi

    • 12 Ekim 2018 19:55

    Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem GÃ¼l, gazete ile hukuki baÄŸlarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini duyurdu.

    Cumhuriyet'te yaÅŸanan yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± pek çok isim istifasÄ±nÄ± sunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir istifa da Ankara Temsilcisi Erdem Gül'den geldi. Gül, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Cumhuriyet Gazetesi ile hukuki baÄŸlarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini duyurdu.

    Erdem Gül, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada; "1 MayÄ±s 2010 tarihinde iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m Cumhuriyet gazetesiyle kalan hukuki baÄŸlarÄ±m da bugün sona erdi. Åžimdi herkes yoluna" ifaderini kullandÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 20:05
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