Mansur Yavaş’tan CHP Ankara İl örgütüne ziyaret

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İl Örgütü ile bir araya geldi. CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, Ankara'da nasıl bir seçim stratejisi belirleneceğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olduğu için mutluyuz. Ankaralılarla birlikte başaracağız. En başta hepimize ve Ankaralılara hayırlı olsun. Biz 24 Haziran seçimlerinden çok önce bu yerel seçim hazırlıklarını başlatmıştık. Araya 24 Haziran seçimleri girdi. Sonra tekrar çalışmalara devam ettik. Sandık görevlilerimiz ve okul sorumlularımız hazırlandı. Sandık sandık analizlerimiz hazır. Ankara il örgütümüz, 25 ilçemizle ve adayımızla birlikte el ele, kol kola bu çalışmaları yürütecek. Hep beraber 25 yıl sonra, Ankara'nın kültürüne, kimliğine yapılan bu tahribatları sayın başkanın gidereceğine inanıyoruz. Gece gündüz hep beraber çalışacağız. Örgütlerimiz hazır, Ankara hazır, biz hazırız. Güç birliği içerisinde 25 yıllık Ankara özlemini gidereceğiz" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kimdir?