Sözler tutulmayınca yeniden eylem yapan 6 TOKİ işçisi gözaltına alındı

Ankara Mamak'ta ücretlerini alamadıkları için eylem yapan TOKİ 2. Etap inşaatı işçileri bir kez daha gözaltna alındı. Geçtiğimiz hafta AKP milletvekilleri ile görüşen ve kendilerine 19 Aralık'a kadar sorunun çözüleceği sözü verilmesine rağmen ücretlerini alamayan TOKİ işçileri bugün yeniden eyleme başladı. 'TOKİ hakkımızı ver', 'Gökhan Saral hakkımız ver' yazılı beyaz yelekler giyen TOKİ işçilerine polis müdahele etti. Müdahale sonrasında eylem yapan 6 işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçilerin Ozan Demirtaş, Ömer Özkaya, Doğan Özkaya, Doğukan Özkaya, Abdullah Çelik ve Abdurrahim Çelik olduğu bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İşçiler, çalıştıkları şirketin konkordato ilan etmesi ve TOKİ’nin de kendilerine ücretlerini vermemesi nedeniyle iş bırakmıştı. Bir yıldır ücret alamadıklarını belirten işçiler, konkordato ilan eden ana yüklenici firmadan olan alacaklarının da şirket sahibinin TOKİ’den çektiği avansa sayılması nedeniyle geçmişe dönük ücretlerini alamadıklarını söyledi. 22 Kasım’dan beri TOKİ inşaatının önünde eylem yapan işçilere polis 2-4 ve 5 Aralık’ta olmak üzere üç kez müdahale etmiş ve işçileri gözaltına almıştı. Geçtiğimiz günlerde sendikaları ve meslek odalarını ziyaret eden işçiler, öğlen yaptıkları açıklamada “İşçiyiz, köle değiliz.Haklıyız ama hakkımızı alamıyoruz” demişti. En son çalıştıkları inşaatın çatı katına çıkarak eylem yapan TOKİ işçileri, alacaklarının verileceği sözünün ardından eylemlerini sonladırmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

Parasını alamayan TOKİ işçileri çatıya çıktı

TOKİ işçileri 10 gündür eylemde