TOKÄ° iÅŸÃ§ileri 10 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

Åžirket konkordato ilan etti, konkordatodan sonra gelen TOKÄ° de iÅŸÃ§ilerin paralarÄ±nÄ± vermedi

Hüseyin Ä°NANÇ

Ankara

Ankara’nÄ±n Mamak ilçesinde yapÄ±lan TOKÄ° 2. Etap inÅŸaatÄ±nda iÅŸçiler bir yÄ±ldÄ±r ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±raktÄ±. 22 KasÄ±m gününden beri inÅŸaat alanÄ±nÄ±n önünde eylem yapan iÅŸçiler, soÄŸuk havaya raÄŸmen inÅŸaat önüne kurduklarÄ± çadÄ±rda eylemlerini sürdürüyor. 2017 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ±nda iÅŸe baÅŸlayan iÅŸçiler, aralÄ±k 2017’ye kadar ücretlerini asgari ücret üzerinden düzenli olarak aldÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar. Ancak ana yüklenici firma olan ÇÄ±nar ve Etken Ä°ÅŸ OrtaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aralÄ±k 2017’de konkordato ilan etmesinin ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r hiçbir ücret alamadÄ±karÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, konkordatodan sonra gelen TOKÄ° uzmanlarÄ±nÄ±n iÅŸi devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.

'PATRONUN AVANSINA SAYDILAR'

Evrensel'e konuÅŸan iÅŸçi Kerem Özkaya, TOKÄ° uzmanlarÄ±nÄ±n kendilerinden geçmiÅŸ yÄ±la dair alacaklarÄ±nÄ± en düÅŸük miktarlarÄ± söylerek bildirmelerini istediklerini, bunun üzerine inÅŸaatta çalÄ±ÅŸan 225 iÅŸçinin toplam alacaÄŸÄ± olan 1 milyon TL’nin 350 bin TL’sinden vazgeçttiklerini aktardÄ±. Ancak nisan 2018’de ücretlerinin yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± sözü verilmesine raÄŸmen hâlâ alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Özkaya, “TOKÄ° uzmanlarÄ± ilk geldiÄŸinde bize ‘Sizin paranÄ±z artÄ±k güvende, doÄŸrudan TOKÄ° ile muhattapsÄ±nÄ±z yani devletin himayesi altÄ±ndasÄ±nÄ±z’ demiÅŸlerdi” dedi. O dönem devletin paralarÄ±nÄ± ödeyeceÄŸi düÅŸüncesi ile sevindiklerini anlatan Özkaya, ücretlerini neden alamadÄ±klarÄ±nÄ± TOKÄ° uzmanlarÄ±na sorduklarÄ±nda hak ediÅŸleri olan 1 milyon TL’nin iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sahibi Gökhan Saral’Ä±n aralÄ±k ayÄ±nda TOKÄ°’den çektiÄŸi, 2 milyon TL’lik avanstan düÅŸürüldüÄŸünü öÄŸrendiklerini ifade etti. Özkaya “Bunu öÄŸrendikten sonra biz iÅŸ bÄ±raktÄ±k, 3 ay önceye kadar hiç kimse çalÄ±ÅŸmadÄ±” dedi.

'ATALAY’IN YANINDAN BÄ°Z KALKTIK, PATRON GELDÄ°'

3 ay önce TOKÄ° uzmanlarÄ±nÄ±n inÅŸaatta bir yemek verip “GeçmiÅŸi unutalÄ±m, bu iÅŸi beraber bitirelim, 5-15 Eylül arasÄ±nda paralarÄ±nÄ±z yatacak” dediklerini aktaran Özkaya, “Biz gene kandÄ±k, çalÄ±ÅŸtÄ±k” dedi. OyalamalarÄ±n devam etmesi ve ücretlerini alamamalarÄ± üzerine iÅŸ bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Özkaya, “En sonunda direniÅŸe karar verdik, son noktadayÄ±z artÄ±k” dedi. Daha önce ücretlerini almak için her yolu denediklerini dile getiren Özkaya, “9-10 ay önce AKP eski milletvekilleri BeÅŸir Atalay ve Burhan Kayatürk ile de görüÅŸtük. Bizi dinlediler, notlar aldÄ±lar. Bize ‘derdinize çare olacaÄŸÄ±z’” dediler. Fakat biz daha dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±k ki ana yüklenici firmanÄ±n sahibi olan Gökhan Saral geldi, onlarÄ±n yanÄ±na oturdu” dedi.

TOKÄ°’ye verdikleri dilekçelerin kendilerinden önce ÅŸantiye ÅŸeflerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatan Özkaya, “Kime gittiysek çare olmadÄ±, biz de hakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar direnmeye karar verdik” dedi. Ankara Ä°l Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n da direniÅŸteki iÅŸçilere sayÄ±nÄ±z 10-15’i geçerse müdahale ederiz dediÄŸini aktaran Özkaya, “Burada 200’den fazla iÅŸçi olurduk biz ama kÄ±sÄ±tlÄ± bir sayÄ±da duruyoruz ki bir ÅŸey olmasÄ±n” dedi. Taleplerinin 2017’den kalan 1 milyon TL’lik alacaklarÄ±nÄ±n 650 bin TL’si ile daha önce kendilerine ana yüklenici iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen çek ve senetlerin ödenmesi olduÄŸunu söyleyen Özkaya, “Sadece bizden fedakarlÄ±k istiyorlar, biz tüm fedakarlÄ±klarÄ± yaptÄ±k ama ücretlerimiz hâlâ ödenmiyor” dedi. SorunlarÄ±nÄ± anlattÄ±klarÄ± kimi yetkililerin kendilerini ya umursamadÄ±klarÄ±na ya da dalga geçtiklerine deÄŸinen Özkaya, “Biz bu direniÅŸi hakkÄ±mÄ±z alÄ±ncaya kadar devam ettireceÄŸiz, emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

‘BÄ°Z OLMASAK BU BÄ°NALAR DA OLMAZ’

DireniÅŸteki bir baÅŸka iÅŸçi ise “TOKÄ°’deki uzmanlar, devletteki yetkililer, hatta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z iki ay çalÄ±ÅŸmasÄ±n, evlerine ekmek götürebiliyorlar mÄ±? Biz burada bir yÄ±ldÄ±r evimize ekmek götüremiyoruz” dedi. Bir yÄ±ldÄ±r sigorta primlerinin de yatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçi, “EmeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yoruz, denetim yok, iÅŸ güvenliÄŸi diye bir ÅŸey yok” dedi. “Bizi alt sÄ±nÄ±f olarak görüyorlar ama biz olmasak bu binlar bizim emeklerimizle inÅŸa ediliyor, biz olmasak bu binalar da olmaz” diyen iÅŸçi Gebze’de hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçileri anarak, “Bizim onlardan tek farkÄ±mÄ±z yaÅŸÄ±yoruz ama evimizde rahat oturamÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

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