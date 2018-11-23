'ValidebaÄŸ Korusu doÄŸal yaÅŸam iÃ§in Ä°stanbul'daki biricik alandÄ±r'

ValidebaÄŸ Korusuâ€™na Millet BahÃ§esi projesini eleÅŸtiren Ä°brahim KaboÄŸlu, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'u koruyu ziyarete davet etti.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ValidebaÄŸ Korusu’na Millet Bahçesi projesi ile ilgili söz alan CHP Ä°stanbul Milletvekili Prof. Dr. Ä°brahim KabaoÄŸlu, ValidebaÄŸ Korusunun doÄŸal dokusu ile korunmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yaparak, "BurasÄ± canlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± doÄŸal sit alanÄ± olmasÄ± bakÄ±mÄ±nda belki de Ä°stanbul için biricik alandÄ±r" dedi. Koru ile ilgili yasal düzenlemeleri anÄ±msatan KabaoÄŸlu, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'u koruyu ziyarete davet etti.

EKOSÄ°STEM BOZULABÄ°LÄ°R

KonuÅŸmasÄ±nda ValidebaÄŸ Korusu'nun bir bahçe olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KabaoÄŸlu, "Birinci derece doÄŸal sit alanÄ±dÄ±r ve bu alan 1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana birinci derece sit alanÄ± olduÄŸu gibi, ayrÄ±ca tarihsel olarak Adile Sultan KasrÄ± ile Abdülaziz Av KöÅŸkü ve güvercinlik gibi binalar tarihî eser kapsamÄ±nda yer almaktadÄ±r" dedi. ValidebaÄŸ'da doÄŸal bir ekosistem olduÄŸunu, yarÄ±sÄ± göçmen olarak 120'nin üzerinde kuÅŸ, 30 civarÄ±nda kelebek türünün koruda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KabaoÄŸlu, "Sincaplar, kaplumbaÄŸalar, yÄ±lanlar, kurbaÄŸalar, kirpiler ve sayÄ±sÄ±z böcek burada yaÅŸamakta; 4 binin üzerinde aÄŸaç ve çok sayÄ±da aÄŸaççÄ±k ve çalÄ± vardÄ±r. YapÄ±lacak herhangi bir inÅŸaat çalÄ±ÅŸmasÄ± buranÄ±n ekosistemini bozabilir ve bu aynÄ± zamanda Anadolu YakasÄ±'nda, belki de Ä°stanbul'da biricik bir alandÄ±r canlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± doÄŸal sit alanÄ± olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan" diye konuÅŸtu.

PROJE VALÄ°DEBAÄž'I TAMAMEN BAÅžKALAÅžTIRACAK

'Millet Bahçesi' projesinde öngörülen korunun Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmasÄ±, futbol sahasÄ± kenarÄ±na amfitiyatro yapÄ±lmasÄ±, fitness alanlarÄ±nÄ±n geniÅŸ bir ölçekte öngörülmesi, gözlem kulesi yapÄ±lmasÄ±, bisiklet parkuru yapÄ±lmasÄ±, yollarÄ±n rehabilite edilmesi, çok yönlü çocuk oyun alanlarÄ±nÄ±n düzenlenmesi, otopark zeminlerinin yenilenmesi, cam çim taÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± ve bunlarÄ±n çevresindeki zemin kaplamalarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi sonucunda korunun tamamen baÅŸkalaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren KaboÄŸlu, bu deÄŸiÅŸikliklerden sonra korunun birinci derece doÄŸal sit alanÄ± olarak artÄ±k sürdürülebilir olmaktan çÄ±kacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

ANAYASAYA AYKIRI

Anayasa'da çevreyi korumak ve geliÅŸtirmenin devletin görev ve yükümlülüÄŸü maddesinin ve birçok baÅŸka maddesinin ValidebaÄŸ Korusu'ndaki bu projeye aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurgulayan KabaoÄŸlu, "AslÄ±nda ValidebaÄŸ Korusu'nun olduÄŸu gibi muhafaza edilmesi için AnayasamÄ±zda fazlasÄ±yla hükümler mevcuttur ama tabii bu aynÄ± zamanda öngörü sorunudur, bir proje sorunudur. Bu açÄ±dan Anayasa yerine belki bir anayasal yurtseverlik kavramÄ±nÄ± kullanmam daha isabetli olur. Hepimiz için burada ortak olan husus gelecek kuÅŸaklara karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuzdur çünkü herhangi bir proje geri alÄ±nabilir, bir bina yÄ±kÄ±labilir fakat doÄŸal dokuda meydana gelecek zararÄ± önlemek mümkün deÄŸildir" dedi. KabaoÄŸlu, Bakan Kurum'u bir hafta sonu birlikte ValidebaÄŸ Korusu'nu ziyarete davet etti.

'RANT PROJESÄ° DEÄžÄ°L'

KabaoÄŸlu'un eleÅŸtirilerine yanÄ±t veren Bakan Kurum ise ValidebaÄŸ Korusu'nda hiçbir ÅŸekilde rant projeleri düÅŸünmediklerini ileri sürdü. Koruyu "Ä°stanbul'a deÄŸer katacak bir Millet Bahçesi yapmak" istediklerini ifade eden Kurum, çeÅŸitli yerlerde yaptÄ±klarÄ± Millet Bahçesi örneklerini saydÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 14:24

www.evrensel.net