TÃ¼rk Telekom AKN'siz internet tarifelerinde fahiÅŸ fiyat tepki topladÄ±

TÃ¼rk Telekom kotasÄ±z internet tarifelerini aÃ§Ä±kladÄ±. 346 liraya varan Ã¼stelik taahhÃ¼t gerektiren internet tarifeleri tepki Ã§ekti.

Ä°nternet hizmetinde kotanÄ±n (Adil KullanÄ±m NoktasÄ±-AKN) kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±n yeni yÄ±ldan itibaren geçerli olacak yeni paketleri merakla bekleniyordu. Türk Telekom, kotasÄ±z tarifelerini sonunda açÄ±kladÄ±. Telekom AKN sistemini tamamen ortadan kaldÄ±rdÄ± ancak duyurduÄŸu uçuk fiyatlÄ± tarifeler kullanÄ±cÄ±larÄ±n tepkisini çekti.

ShiftDelete'ten Emin ÇÄ±tak'Ä±n derlediÄŸi habere göre, tarifelerden haberdar olan kullanÄ±cÄ±lar Twitter'dan EkÅŸi Sözlük'e kadar pek çok sosyal medya platformunda fiyatlara tepki gösterdi.

4 MBPS Ä°ÇÄ°N 59.90 TL!

Türk Telekom'un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± tarifelerde fiyatlar arasÄ±ndaki farklÄ± belirleyen tek ÅŸey baÄŸlantÄ± hÄ±zlarÄ± olarak göze çarpÄ±yor. Tarifeleri S, M, L, XL, XXL ÅŸeklinde ayÄ±ran ISS, sabit telefonlu, yalÄ±n internetli kullanÄ±cÄ±larÄ±na ayrÄ± ayrÄ± seçenekler sunuyor. KotanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± önemli bir geliÅŸme olsa da, Türk Telekom’un baÅŸlangÄ±ç paketlerinde sunduÄŸu hÄ±z limiti büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oldu. 60 TL’lik (59.90) pakette 4 Mbps gibi bir hÄ±z saÄŸlanÄ±rken, 50 Mbps AKN’siz tarife isteyenlerin 250 TL gibi uçuk bir rakam ödemeleri gerekiyor.

100 Mbps limitsiz internet isteyenler ise 346 liraya varan aylÄ±k ücret ödemek zorundalar. Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinde limitsiz internet için fiyatlar Türk parasÄ±yla 50 TL’yi bile bulmazken, Türk Telekom’un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± fiyatlar çok konuÅŸulacak gibi görünüyor.

4 megabit kotasÄ±z (limitsiz) internetin 59 TL olduÄŸu bir döneme girdik Türk Telekom, güncel fiyatlarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ. GeliÅŸmiÅŸ ülkelerde sÄ±radan olan 100 Mbps hÄ±zÄ±n fiyatÄ± 334 TL olmuÅŸ. Bir de bunlar taahhütlü. Çok ama çok pahalÄ± deÄŸil mi? https://t.co/3qgbTSP00W — Hakki Alkan (@hakki_alkan) 11 AralÄ±k 2018

Türk Telekom’un fiyatlarÄ± EkÅŸi Sözlük gibi platformlarda da çok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gündem oldu, en çok konuÅŸulan konular arasÄ±nda baÅŸÄ± çekti. Sözlük yazarlarÄ±nÄ±n birçoÄŸu fiyat politikasÄ±nÄ± ciddi bir ÅŸekilde eleÅŸtirdi.

rakamlar bu kadar uçacaksa neden akn kaldÄ±rÄ±lÄ±yor ne gerek var. bÄ±rakÄ±n kalsÄ±n akn güzel güzel. ben kota dolunca zaten 8 mbps alÄ±yorum bunun için neden 90 tl vereceÄŸim.

edit: 24 mbps 50 gb akn için türksat kablo 49.99 tl ödüyorum. akn aÅŸÄ±nca hÄ±z 8 mbps düÅŸüyor ay sonuna kadar. ÅŸimdi kemiksiz 8 mbps için 90-100 tl çok çok uçuk rakamlar.

8 mbps deyince zaten bu hizmeti kemiksiz alamÄ±yorsunuz. ÅŸimdi durup düÅŸününce bu adamlar 1 yÄ±ldÄ±r vatandaÅŸa özgür internet akn kalkÄ±yor mesajÄ±nÄ± pompaladÄ±lar. günün sonunda görüyoruz ki güzelce tokatlamÄ±ÅŸlar milleti.

11.12.2018 22:50 ~ 12.12.2018 00:44 dirsektemasaraligihizayagec

resmen soygun.

aslÄ±nda bu fiyatlar diÄŸer internet servis saÄŸlayicilarinin da benzer fiyatlar sunacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden gösteriyor çünkü rekabet kurulu bu iÅŸ için var..eski hÄ±zlara resmen geri dönüyoruz.. 4 mpbs 8 mpbs bunlar bakÄ±r kablo ile alÄ±nan insanÄ± deli eden hizlardi çaÄŸ atlayarak hÄ±zlÄ± uygun fiyatlÄ± aknsiz internete geç kaldÄ±k derken bunlar eskiyi getirdiler. bi de fiber internet diyorlar fiber deyince 1000 mpbs akla gelir Ä±ÅŸÄ±k hÄ±zÄ± gelir ama bizde ise 4 mü satÄ±n alsam 8 mi satÄ±n alsam gelecek.

farklÄ± ülkelere bakÄ±yorum en ucuz fiyatlardan en yüksek hÄ±zlarÄ± aliyorlar adamlar 100 mpbs kullanÄ±yorlar bazÄ±larÄ± az biraz daha paraya kÄ±yÄ±p yanÄ±na bir sÄ±fÄ±r daha ekletiyorlar. bize ise burda 4, 8 mpbs hÄ±zlarÄ±nÄ± önümüze katli fiyatlarla koyuyorlar.

teknoloji konusunda biraz geri miyiz acaba?11.12.2018 23:04 emrecigimm

TARÄ°FELER

AKN'siz 13-24 ay taahhütlü yalÄ±n internet paketlerinin fiyatlarÄ± Telekom'un paketleri hakkÄ±nda fikir verecektir.

â– 100 Mbps 346,90 TL

â– 50 Mbps 259,90 TL

â– 35 Mbps 159,90 TL

â– 24 Mbps 129,90 TL

â– 16 Mbps 102,90 TL

â– 8 Mbps 89,90 TL

â– 6 Mbps 79,90 TL

â– 4 Mbps 69,90 TL

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 10:09

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