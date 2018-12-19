19 Aralık 2018 07:33
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 12:27

ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

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ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi

Fotoğraf: ABD Federal Hükümeti

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    ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi. Bu onay henüz iki ülke arasında bir satış anlaşması imzalandığı anlamına gelmiyor. Türkiye, Rusya ile S-400 hava savunma sisteminin alınması konusunda anlaşmaya varmıştı. ABD ise Türkiye’nin NATO üyesi olmayan bir ülkeden savunma sistemi almasına karşı çıkıyor.

    ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca, söz konusu savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının da dahil olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, "Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır." denildi.

    Konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise şu ifadeleri kullandı:

    "Önerilen bu satış, önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ve müttefikleri ve ortakları hava ve füze tehditlerine karşı koruma çabalarına katkıda bulunarak ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Türkiye, hava ve füze savunma yeteneğini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için Patriotları kullanacaktır. Önerilen satış, Türk ordusunun, düşmanca saldırılara karşı korunma ve Türkiye'nin sınırları içinde bulunan NATO Müttefiklerini koruma amaçlı savunma yeteneklerini artıracaktır." 

    RUSYA: PATRIOT SATIŞI S-400 ANLAŞMASINI ETKİLEMEZ

    Öte yandan Rusya'dan da gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "ABD’nin Patriot satışına onay vermesi S-400 anlaşmasını etkilemez. Rusya ve ABD’nin füze satışı birbirinden ayrı. S-400 füze satışı her koşulda tamamlanacak" dedi.

    ABD İLE S-400 GERGİNLİĞİ

    Türkiye yakın dönemde füze ve hava savunma sistemleri konusunda önce Çin'e sonra Rusya'ya yönelmişti. 2014'te Çin şirketinin kazandığı ihaleye rağmen satın alma işlemi nihayete ermemişti.

    ABD izni olmadan Çin füzeleri gelemiyor

    2017'de ise Rusya'dan biri opsiyonlu iki adet S-400 füze savunma sistemi satın almak üzere anlaşma imzalandı.

    ABD ise buna karşı çıkarak, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması halinde F-35 savaş uçaklarının temininin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

    Rahip Brunson krizi sırasında ABD, Türkiye'nin iki bakanına yaptırım uygulaması kararı almıştı. Brunson'ın serbest kalması sonrası bu yaptırımlar iptal edildi, F-35'lerin teslimatı konusundaki sıkıntının da aşıldığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'ye 120 adet F-35 savaş uçağının geleceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra ABD'den de "Patriot onayı" kararı duyuruldu.

    ERDOĞAN 'O İŞ BİTTİ' DEMİŞTİ

    Erdoğan, nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, S-400 füze savunma sisteminin Rusya'dan satın alınması konusunda "S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık. Bitti o iş" ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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