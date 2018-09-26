ABD, Patriot sistemlerini Ã§ekiyor iddiasÄ±

Wall Street Journal, ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattisâ€™in OrtadoÄŸuâ€™daki 3 mÃ¼ttefik Ã¼lkeden fÃ¼ze savunma sistemlerini geri Ã§ekme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Pentagon’un 3 OrtadoÄŸu ülkesinde bulunan 4 Patriot füze savunma sistemini geri çekme kararÄ±nÄ± duyuran Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bu ülkelerin Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn olduÄŸunu duyurdu.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre WSJ, Savunma BakanÄ± Jim Mattis’in OrtadoÄŸu’daki 3 müttefik ülkeden Patriot füze savunma sistemlerini geri çekme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Patriot çekme kararÄ±nÄ±n gelecek ay hayata geçirileceÄŸi kaydedildi. Bunu Mattis’in kararÄ± olarak sunan haberde, böylece odaÄŸÄ±n, OrtadoÄŸu ve Afganistan’da uzun zamandÄ±r devam eden ihtilaf ve çatÄ±ÅŸmalardan Rusya ve Çin’le yaÅŸanan gerginliklere kaydÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘ABD, IRAK-SURÄ°YE SINIRINDA YENÄ° ASKERÄ° ÜS KURDU’

ABD, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki el Kaim bölgesinde askeri bir üs kurdu. Sputnik’e konuÅŸan PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Xelil Åživan, ABD’nin bölgede askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Åživan ÅŸunlarÄ± söyledi: “EdindiÄŸimiz bilgilere göre ABD, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer almasÄ± öneminden El Kaim bölgesinde yeni bir üs kurdu. ABD bölgede askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Irak ordusu da sÄ±nÄ±rÄ± iyi korumak için El Kaim bölgesine yeni bir askeri birlik gönderdi.”

Irak Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer almasÄ± nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip olan El Kaim bölgesi KasÄ±m 2017’de IÅžÄ°D’in elinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:38

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