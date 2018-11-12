Mansur YavaÅŸâ€™tan adaylÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±: Ankara rozetsiz yÃ¶netilmelidir

Yerel seÃ§imlerde Ankara iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan Mansur YavaÅŸ: Ankara rozetsiz olarak yÃ¶netilmelidir.Â

Mansur YavaÅŸ, 2019 Mart’Ä±nda yapÄ±lacak yerel seçimlere iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi için yeniden adaylÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan YavaÅŸ, "Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir" dedi.

CHP tarafÄ±ndan 2014'te Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi için Melih Gökçek'e karÅŸÄ± aday gösterilen Mansur YavaÅŸ'Ä±n adÄ± yeniden gündemde.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, Masur YavaÅŸ için "AdaylÄ±ÄŸÄ± kabul etmesini çok isterim" demiÅŸti. YavaÅŸ, iddialara iliÅŸkin olarak kiÅŸisel Twitter hesabÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±.

“Ankara sÄ±radan bir kent deÄŸil, ülkemizin baÅŸkentidir. Ankara'yÄ±, zamana ve zemine göre deÄŸiÅŸebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapÄ±labilecek en büyük haksÄ±zlÄ±ktÄ±r. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara'yÄ± merkeze almamÄ±z olduÄŸuna inanÄ±yorum. “

“Ben aday olsam da olmasam da ülkemize yakÄ±ÅŸÄ±r bir baÅŸkent için ve 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n tahribatÄ±n artÄ±k sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaÅŸÄ±p bir araya gelmesi artÄ±k ihmal edilemez bir zorunluluktur. BaÅŸkente siyaset gözlüÄŸü ile bakÄ±lamaz.”

“Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yÄ±llÄ±k bir partizanlÄ±ktan ders almamÄ±ÅŸ demektir. AynÄ±sÄ±nÄ± yapmak istemenin izahÄ± yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. UmarÄ±m ortak akÄ±l ve uzlaÅŸÄ± ile bir aday tespiti yapÄ±lÄ±p Ankara layÄ±k olduÄŸu deÄŸere kavuÅŸur.” (HABER MERKEZÄ°)

AdaylÄ±ÄŸÄ±m konusundaki teveccühün ÅŸahsÄ±ma deÄŸil AnkaralÄ±lara gösterildiÄŸine inanÄ±yorum. Siyasi görüÅŸü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen deÄŸerin ifadesidir. UzlaÅŸÄ± ve ortak akla dayalÄ± günlük siyasi çekiÅŸmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir. — Mansur YavaÅŸ (@mansuryavas06) 12 KasÄ±m 2018

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