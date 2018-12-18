Kısacık’a müjde: ÇED süreci durduruldu

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Bir süredir kentin tarımsal ve hayvansal üretimi ile Kazdağları’nın doğal değerlerini tahrip edeceği ifade edilerek tepki gösterilen Kısacık Altın Madeni Projesi için müjde geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleşen İDK toplantısında, “ÇED süreci durdurulmuştur” kararı çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan “Kısacık Altın Madeni” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 2. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı dün gerçekleşti. Bakanlık yetkilileri, projeyi hazırlayan şirket ve madenci şirketin yanı sıra, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kazdağları Dayanışması Heyeti ve bir avukat ile yöre halkının temsilcileri katılım sağladı. Günlerdir yaşam savunucularının Bayramiç, Ayvacık, Küçükkuyu ve çevre köylerde topladıkları yüzlerce imza, madenin yaratacağı tahribat ve yok olacak değerlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerin damga vurduğu toplantıda, istenilen karar alındı. “Gargara Antik kentine çok yakın olan bu bölgede altın madenciliğine izin verilmesi, bölgede çok ciddi gelir kayıplarına yol açacak, kırsal iyice boşalacaktır” denilen toplantıda yaşam savunucularının görüşleri yankı buldu. Yaşam savunucuları, “Oluşması muhtemel asit maden drenajları ile yeraltı ve yer üstü suları, dereler, göletler ve barajlar kirlenecek, Akçin Ovası, Tuzla Ovası, Truva ovası ve tarımsal üretim zarar görecektir. Çanakkale domatesi ve Ezine peyniri olumsuz etkilenecektir” dediler. Toplantıda verilen kısa bir aranın ardından “ÇED süreci durdurulmuştur” kararı, dışarıda bekleyenlerce ve kısa sürede kente ulaşan haber sevinçle karşılandı. Karar ile ilgili gerekçenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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