Cenal Termik Santrali'nden Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klama!

Karabiga'da Cenal Termik Santrali, Ã‡ED olumsuz kararÄ±na raÄŸmen yasadÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde Ã¼retime devam ediyor.

Seçkin SAÄžLAM

Çanakkale

Karabiga’da faaliyet yürüten Cengiz Holding ve Alarko Holding iÅŸtiraki olan Cenal Termik Santrali ÇED raporu olmadan üretim yapmaya devam ediyor. Cenal Termik Santral'den konuyla ilgili kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran bir açÄ±klama geldi. Alarko Holding’in KAP'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yürütmenin durdurulmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, “Gerekli düzenlemeler yapÄ±larak yeni ÇED raporu en kÄ±sa zamanda alÄ±nacaktÄ±r” denildi. “ÇED raporu olmayan bir termik santral nasÄ±l üretim yapar?” sorusu cevapsÄ±z kalÄ±rken, aynÄ± açÄ±klamada “ÇED’siz faaliyetin yasadÄ±ÅŸÄ±” olduÄŸu ifadeleri yer aldÄ±.

Çanakkale’nin Biga ilçesine baÄŸlÄ± Karabiga beldesine faaliyet yürüten Cengiz Holding ve Alarko Holding iÅŸtiraki olan Cenal Entegre Enerji SantralÄ± projesinin Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) Olumlu KararÄ± 28 KasÄ±m’da iptal edildi.

Çanakkale Ä°dare Mahkemesinin kararÄ± sonucunda termik santral faaliyetinin durdurulmasÄ± ve santralin mühürlenmesi gerekiyordu. Ancak 13 AralÄ±k tarihinde Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu’na (KAP) yapÄ±lan bir açÄ±klama kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Karabiga Temiz DoÄŸa DerneÄŸi, Madra DaÄŸÄ± ve Kaz DaÄŸÄ± Belediyeler BirliÄŸi, Biga Çevre DerneÄŸi, TMMOB’ye baÄŸlÄ± Peyzaj MimarlarÄ±, Çevre Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri OdasÄ± ile KarabigalÄ± 47 yurttaÅŸÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 16 MayÄ±s 2016’da Çanakkale Ä°dare Mahkemesinde görülmüÅŸ, mahkemenin davayÄ± reddetmesi üzerine DanÄ±ÅŸtay’dan bozma kararÄ± gelmiÅŸti.

DanÄ±ÅŸtay kararÄ± uyarÄ±nca, termik santral projesi hakkÄ±ndaki bir baÅŸka ÇED davasÄ±ndaki bilirkiÅŸi raporu beklenince uzayan davada, karar 28 KasÄ±m 2018’de geldi.

MAHKEME ÇED OLUMLU KARARINI Ä°PTAL ETTÄ°

2012 tarihli ÇED Raporunda, hava kalitesi deÄŸerlendirmesi ve modellemesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tüm mevsimleri kapsamamasÄ± ve kullanÄ±lan meteorolojik veri setinin bölgeyi yansÄ±tmamasÄ±na iliÅŸkin eksikliklerin, 2014 tarihli ÇED Raporunda da aynen yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören mahkeme, 2009/7 sayÄ±lÄ± Genelgeden yararlanÄ±larak alÄ±nan yeni ÇED Olumlu KararÄ±nÄ± hukuka aykÄ±rÄ± buldu ve iptal etti.

DavanÄ±n AvukatÄ± Cömert Uygar Erdem, mahkeme kararÄ±nÄ± ÅŸöyle deÄŸerlendirdi: “Cenal Entegre Enerji Santrali’nin ÇED raporundaki eksikliklere yönelik uzun süredir bir hukuk mücadelesi veriliyor. Bu karar, davacÄ±lar ve bölge insanÄ± için sevindirici. Ancak ÅŸimdi önemli olan bu kararÄ±n ivedilikle uygulanmasÄ± ve santralin mühürlenerek faaliyetine son verilmesi. Ä°lerleyen günlerde davacÄ± kurumlarla KarabigalÄ± yurttaÅŸlarÄ±n, halihazÄ±rda her iki ünitesi devreye alÄ±nmÄ±ÅŸ biçimde elektrik üretimi yapan Cenal Entegre Enerji Santralinin kapatÄ±lmasÄ± için baÅŸvuru yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz” demiÅŸti.

ALARKO'DAN ÇELÄ°ÅžKÄ°LÄ° AÇIKLAMA

13 AralÄ±k tarihinde Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu’na (KAP) açÄ±klamada bulunan Alarko Holding, çeliÅŸkili ifadelere yer verdi. Ä°ÅŸtiraki olan CENAL Termik Santrali’nin ÇED’e iptal edilen Alarko, KAP açÄ±klamasÄ±nda, “Ä°ÅŸtiraklerimizden Cenal Elektrik Üretim A.Åž.'nin Karabiga termik santralinin Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan iptal edilen ÇED raporuyla ilgili olarak yürütme durdurulmamÄ±ÅŸ olup, üretim devam etmektedir. Gerekli düzenlemeler yapÄ±larak yeni ÇED raporu en kÄ±sa zamanda alÄ±nacaktÄ±r. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verdi.

ÇED’SÄ°Z ÜRETÄ°M YASAL DEÄžÄ°L

Alarko’nun açÄ±klamasÄ±nda yer alan ‘yürütme durdurulmamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerinin hemen arkasÄ±ndan yer verilen “yeni ÇED raporu en kÄ±sa zamanda alÄ±nacaktÄ±r” ifadesi çeliÅŸiyor. ÇED’siz üretimin yapÄ±lamayacaÄŸÄ± ifade edilerek, “ÇED’i iptal edilen herhangi bir yatÄ±rÄ±mÄ±n yürütmesi de doÄŸal olarak durdurulmuÅŸ olur. ÇED’siz üretim olamaz. Mahkeme kararÄ±na raÄŸmen devam eden üretim yasadÄ±ÅŸÄ±dÄ±r” denildi. AyrÄ±ca konuyla ilgili olarak davanÄ±n avukatÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye göre “Bu açÄ±klamalarÄ±nÄ±n hiçbir yasal dayanaÄŸÄ± yok. ÇED iptali zaten yürütmeyi durdurma kararÄ± demek, üretimin derhal durdurulmasÄ± gerekiyor. Åžu an üretimin devam etmesi tamamen yasadÄ±ÅŸÄ±, bir de bunu bu ÅŸekilde kamuoyuna duyuruyor olmalarÄ± oldukça ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k verici…”

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