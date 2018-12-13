ABD'den 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyon' aÃ§Ä±klamasÄ±: Kabul edilemez

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyon'a iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (Pentagon), CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyonu birkaç güne baÅŸlatacaÄŸÄ±z" açÄ±klamasÄ±na yanÄ±t geldi: ABD askerlerinin bulunduÄŸu veya yakÄ±nlarÄ±nda olduÄŸu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atÄ±lacak tek taraflÄ± bir adÄ±m büyük bir kaygÄ±dÄ±r ve bu tür adÄ±mlarÄ± kabul edilemez olarak addederiz."

AA muhabirine açÄ±klama yapan Pentagon sözcülerinden BinbaÅŸÄ± Sean Robertson "Bölgedeki güvenlik kaygÄ±larÄ±na yönelik tek çözümün ABD ile Türkiye arasÄ±ndaki koordinasyon ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± dayanÄ±ÅŸma olduÄŸunu" söyledi.

Robertson, iki ülke arasÄ±ndaki koordinasyon, iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸma için Türkiye ile yakÄ±n çalÄ±ÅŸmaya ve Suriye Üst Düzey ÇalÄ±ÅŸma Grubunun çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

SÄ±nÄ±r bölgelerinde güvenliÄŸin diyalogla sürdürülebilir olduÄŸunu belirten Robertson, "Koordinasyonsuz askeri operasyonlar ortak menfaatlerin altÄ±nÄ± oyacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Robertson ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduÄŸu veya yakÄ±nlarÄ±nda olduÄŸu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atÄ±lacak tek taraflÄ± bir adÄ±m büyük bir kaygÄ±dÄ±r ve bu tür adÄ±mlarÄ± kabul edilemez addederiz.

Türkiye, onlarca yÄ±ldÄ±r önemli bir NATO müttefiki ve IÅžÄ°D ile mücadele eden küresel koalisyonunun kilit bir ortaÄŸÄ±. Birbirimizin güvenliÄŸinden sorumluyuz ve Türkiye'nin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸine tamamen baÄŸlÄ±yÄ±z

Koalisyon kuvvetleri ÅŸu anda Orta FÄ±rat Vadisinde IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± çatÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda olan Suriye Demokratik Güçleri ile yakÄ±ndan çalÄ±ÅŸÄ±yor

Bu kritik aÅŸamada IÅžÄ°D'in o bölgede nefes almasÄ±na izin veremeyiz ve vermeyeceÄŸiz. Yoksa koalisyon ortaklarÄ±mÄ±zla elde ettiÄŸimiz kazanÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± tehlikeye atacaÄŸÄ±z ve IÅžÄ°D'in tekrar ortaya çÄ±kma riskine izin vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z."

AynÄ± açÄ±klama ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan tarafÄ±ndan da yapÄ±ldÄ±.

ERDOÄžAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dün Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde ÅŸunlarÄ± kaydetmiÅŸti:

"Bizim ne Amerikan yönetimine ne de Suriye'deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetimiz bugüne kadar olmadÄ±. Her ÅŸeye raÄŸmen Amerika'yÄ±, doÄŸru zeminlerde buluÅŸabilmemiz ÅŸartÄ±yla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceÄŸimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüÄŸümüz Suriye politikasÄ±ndaki derin görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n gelecekteki daha büyük iÅŸ birliklerimizin önünde bir engel oluÅŸturmasÄ±na izin vermemeliyiz. Bu anlayÄ±ÅŸla FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatÄ±mÄ±za birkaç gün içinde baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri deÄŸildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarÄ±dÄ±r. Bunun da altÄ±nÄ± özellikle çiziyorum."

DiÄŸer taraftan Ankara'da bir otelde düzenlenen Bosna Hersek SilahlÄ± Kuvvetler Günü resepsiyonunda konuÅŸan Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar da ABD ile YPG iliÅŸkisi hakkÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

"YapÄ±lan son açÄ±klamalar gerçekten bölgedeki istikrarÄ±n daha da istikrarsÄ±z hale gelmesine neden olacak. Hele hele teröristlerin eÄŸitilmesinin ve donatÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da her zaman olduÄŸu gibi burada bir kez daha altÄ±nÄ± çizerek söylemek istiyorum. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde, havada uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan tüm haklarÄ±nÄ± bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da aynÄ± azimle kararlÄ±lÄ±kta koruduk, korumaya devam edeceÄŸiz. FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu dahil, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir ÅŸekilde bir terör koridoru olmasÄ±na izin vermemiz, göz yummamÄ±z asla söz konusu deÄŸildir." (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna yÃ¶nelik harekatÄ± birkaÃ§ gÃ¼ne baÅŸlatacaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 10:36

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