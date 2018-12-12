ErdoÄŸan: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna yÃ¶nelik harekatÄ± birkaÃ§ gÃ¼ne baÅŸlatacaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna yÃ¶nelik operasyonu birkaÃ§ gÃ¼ne baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ankara'daki Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolü altÄ±ndaki FÄ±rat nehrinin doÄŸusuna yönelik operasyonu birkaç güne baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD'nin Menbic'de oyalama taktiÄŸi uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErdoÄŸan, "Teröristleri oradan biz çÄ±karacaÄŸÄ±z, iÅŸ baÅŸa düÅŸtü" ifadelerini kullandÄ±. "Hedefimiz asla Amerikan askerleri deÄŸildir" diyen ErdoÄŸan, "Her ÅŸeye raÄŸmen Amerika'yÄ±, doÄŸru zeminlerde buluÅŸabilmemiz ÅŸartÄ±yla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceÄŸimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz" mesajÄ±nÄ± verdi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

* AmerikalÄ±lar yüzümüze karÅŸÄ± olumlu konuÅŸmalarÄ±na raÄŸmen DEAÅž'a karÅŸÄ± bölücü terör örgütünün unsurlarÄ±nÄ± sahaya sürmeyi tercih etti. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eÄŸitme adÄ±mlarÄ±nÄ± atmaya baÅŸladÄ±lar. Diyorlar ki 'Yok böyle bir ÅŸey.' Tüm dünya medyasÄ± bunu tespit etmiÅŸtir. Hepsinin elinde bu bilgiler var. Bu doÄŸru mu? Ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z?

* (Amerika BirleÅŸik Devletleri) Bölücü terör örgütü ile olan iliÅŸkilerini her geçen gün daha da ileriye taÅŸÄ±dÄ±lar hatta birlikte bayrak, tabii onlarÄ±n paçavralarÄ±nÄ±, sallÄ±yorlar. Kiminle yan yana? Kendi bayraklarÄ±yla o paçavralar yan yana. Ortak devriye, ortak eÄŸitim aÅŸamasÄ±na kadar getirdiler bu iÅŸi."

* FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu ile ilgili ikazlarÄ±mÄ±zÄ± yaparken aynÄ± zamanda hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± da tamamladÄ±k. Suriye'de artÄ±k DEAÅž diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldÄ±r.

* FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatÄ±mÄ±za birkaç gün içinde baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ettik, ediyoruz.

* (FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu) ABD'nin kurduÄŸu radar ve gözlem noktalarÄ±nÄ±n hedefinin, ülkemizi teröristlerden deÄŸil, teröristleri Türkiye'den korumak olduÄŸu aÅŸikardÄ±r.

*Bölücü terör örgütünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgili itirazlarÄ±mÄ±za 'aÄŸÄ±r silah vermedik' dediler. MevcutlarÄ± da 'DEAÅž tehdidinin ortadan kalkmasÄ± ile toplayacaklarÄ± sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz.

* (FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna operasyon) Hedefimiz asla Amerikan askerleri deÄŸildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarÄ±dÄ±r."

* Her ÅŸeye raÄŸmen Amerika'yÄ±, doÄŸru zeminlerde buluÅŸabilmemiz ÅŸartÄ±yla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceÄŸimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüÄŸümüz Suriye politikasÄ±ndaki derin görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n, gelecekteki daha büyük iÅŸbirliklerimizin önünde bir engel oluÅŸturmasÄ±na izin vermemeliyiz.

* Hâlâ etkinlik gösterdiÄŸi 150 kilometrekarelik alandan söz ediliyor. Tüm mesele buysa DEAÅž unsurlarÄ±nÄ± derhal etkisiz hale getirmeye hazÄ±rÄ±z.

* Menbic yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduÄŸu halde ÅŸu anda orada terör örgütleri bulunuyor ve dürüst davranmÄ±yorlar, oradaki teröristleri oradan hala çÄ±karmÄ±yorlar. O zaman biz çÄ±karacaÄŸÄ±z, iÅŸ baÅŸa düÅŸtü.

MAKSAT HELÄ°KOPTERÄ°NE 'GÖKBEY' Ä°SMÄ°

FotoÄŸraf: Gökhan BalcÄ±/AA

Öte yandan ErdoÄŸan, yeni üretilen genel maksat helikopterinin adÄ±nÄ± "Gökbey" olarak açÄ±kladÄ±. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 14:05

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