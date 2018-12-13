Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul iÃ§in adÄ± geÃ§en Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Beylikdüzü Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile görüÅŸtü.

Ä°mamoÄŸlu'nun Beylikdüzü'deki evinde gerçekleÅŸen görüÅŸme basÄ±na kapalÄ± olarak yaklaÅŸÄ±k 1 buçuk saat sürdü.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, görüÅŸme sonrasÄ±nda gazetecilere herhangi bir açÄ±klamada bulunmadÄ±.

Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun ismi CHP'nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için geçiyor.

CHP, dün Ä°YÄ° Parti ile yerel seçim ittifakÄ±nÄ± görüÅŸmüÅŸ ve anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Buna göre Ä°YÄ° Parti, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Adana, Antalya ve CHP’nin elindeki büyükÅŸehirlerde aday çÄ±karmayÄ±p CHP’yi destekleyecek. (HABER MERKEZÄ°)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve AkÅŸener aÃ§Ä±kladÄ±: Ä°YÄ° Parti ve CHP anlaÅŸtÄ±

Ekrem Ä°mamoÄŸlu kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:20

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