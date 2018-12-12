FotoÄŸraf: IowaPolitics.com/Flickr (CC BY-SA 2.0)
Trump'Ä±n eski avukatÄ± Cohen'e 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi
Donald Trump'Ä±n eski avukatÄ± Michael Cohen'e, Ã§eÅŸitli federal suÃ§lardan 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eski avukatÄ± Michael Cohen'e, “baÅŸkanlÄ±k seçimlerini etkilemeye çalÄ±ÅŸmak” da dahil çeÅŸitli federal suçlardan 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.
Cohen'in ceza duruÅŸmasÄ± New York'taki federal mahkemede görüldü. ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kendisini “zayÄ±f” olarak deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin Cohen, “Bu doÄŸru fakat baÅŸka bir nedenle doÄŸru. Çünkü tekrar tekrar kendimi Trump’Ä±n kirli eylemlerini örtbas etmek zorunda hissettim” diye konuÅŸtu.
Hakim William Pauley, Cohen’e yöneltilen suçlamalara iliÅŸkin, “bu suçlarÄ±n her biri ABD’ye karÅŸÄ± ciddi suçtur” deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Hakim, Cohen’i hakkÄ±ndaki suçlamalar nedeniyle 3 yÄ±l hapse mahkum ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Cohen’in 6 Mart 2019’da hapse girmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. (New York/AA)
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