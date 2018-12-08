Trump'Ä±n eski avukatÄ± Cohen'e 'Rusya'ya yardÄ±m'dan ceza istendi

Donald Trump'Ä±n eski avukatÄ± Michael Cohen hakkÄ±nda Rusya'nÄ±n ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaktan hapis cezasÄ± istendi.

ABD'de New York federal mahkemesinin, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n eski avukatÄ± Michael Cohen için, "baÅŸkanlÄ±k seçimlerini etkilemeye çalÄ±ÅŸmak" da dahil çeÅŸitli federal suçlardan dolayÄ± 63 aya kadar hapis cezasÄ± istediÄŸi bildirildi.

Rusya soruÅŸturmasÄ±nda kritik bir dönemece girilirken Cohen ile ilgili federal soruÅŸturma yürüten New York federal mahkemesi savcÄ±larÄ± davayla ilgili bir dosyayÄ± kamuoyuna açÄ±kladÄ±.

Dosyada Cohen'in, Rusya soruÅŸturmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Özel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller ve ekibi ile güçlü iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi ancak yine de hakkÄ±ndaki suçlarÄ±n ciddi olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Cohen için 51 ila 63 ay arasÄ±nda hapis cezasÄ± istendi.

Buna göre Cohen, "(Trump kastedilerek) ÅžahÄ±s-1 ile evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸki iddialarÄ±nÄ± kamuoyuna açÄ±klamasÄ± muhtemel iki kadÄ±na susmalarÄ± için gizli olarak ve yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde para ödenmesini organize etmekle" suçlandÄ±.

SavcÄ±lÄ±k belgesinde bu durum, "seçimlerde oy kullanan seçmenin algÄ±sÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ yönlendirilmesi" olarak deÄŸerlendirildi ve 2016 baÅŸkanlÄ±k seçimlerine ciddi düzeyde etki eden bir unsur ÅŸeklinde tanÄ±mlandÄ±.

MUELLER'DEN MAHKEME YARGICINA DOSYA

Öte yandan Özel Yetkili SavcÄ± Mueller de gelecek hafta New York'taki davada kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± beklenen mahkeme yargÄ±cÄ±na Cohen'le ilgili belge sundu.

Belgede Mueller'in, Cohen için savcÄ±lar tarafÄ±ndan istenen cezadan daha yüksek bir ceza talep etmeyeceÄŸine dikkat çekildi.

Federal soruÅŸturmayÄ± yürüten yetkililere ilk baÅŸta yalan söylemekle suçlanan Cohen'in, Mueller ve ekibiyle önemli düzeyde iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen belgede, Cohen'in sonraki görüÅŸmelerinde daha önce yalan söylediÄŸini kabul ettiÄŸi belirtildi.

Söz konusu belgede Cohen, Trump'la iliÅŸkileri olduÄŸu iddia edilen iki kadÄ±na susmalarÄ± için yasa dÄ±ÅŸÄ± para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarÄ±nÄ± ihlal etmek, banka dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracÄ±lÄ±k etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlandÄ±.

New York federal mahkemesinin Cohen hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± 12 AralÄ±k'ta açÄ±klamasÄ± bekleniyor.

Cohen, hakkÄ±ndaki federal suçlamalarÄ± aÄŸustos ayÄ±nda kabul etmiÅŸ ve sonraki aylarda Mueller'in ekibiyle toplam 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade vermiÅŸti.

Trump'Ä±n, baÅŸkanlÄ±k seçimlerinden önce Rusya'da inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bir otelin 50 milyon dolar deÄŸerindeki teras katÄ±nÄ±, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e vermeyi önerdiÄŸi iddia edilmiÅŸ, Cohen'in bu konuda ilgili kiÅŸilere aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi ileri sürülmüÅŸtü.

TRUMP'IN ESKÄ° KAMPANYA YÖNETÄ°CÄ°SÄ° HAKKINDA DOSYA

Öte yandan Mueller'in ofisi tarafÄ±ndan Trump'Ä±n eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'la ilgili belgelerin de Washington'daki bölge mahkemesi yargÄ±cÄ±na sunulduÄŸu kaydedildi.

Söz konusu belgede Manafort'un bir Rus yetkili ile Trump yönetimi yetkilileri arasÄ±ndaki temaslar hakkÄ±nda federal yetkililere birden fazla kez yalan söylediÄŸi belirtildi.

Bu belgeye göre daha önce savcÄ±lÄ±kla itiraf anlaÅŸmasÄ± yapan Manafort'un birden fazla konuda yalan söylediÄŸinin ortaya çÄ±kmasÄ±, söz konusu anlaÅŸmanÄ±n ihlali olarak nitelendirildi.

DiÄŸer taraftan konuyla ilgili açÄ±klama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Manafort'un dosyasÄ±nÄ±n Trump'la tamamen ilgisiz olduÄŸunu" savundu. Sanders ayrÄ±ca Cohen dosyasÄ±yla ilgili olarak dün ortaya çÄ±kan hiçbir bilginin "yeni" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Cohen'in daha önce de birçok konuda yalan söylediÄŸini" ileri sürdü. (Washington/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 10:00

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