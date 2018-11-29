Trump'Ä±n eski avukatÄ± kongreye yalan sÃ¶ylemekten suÃ§lu bulundu

Trump'Ä±n eski avukatÄ± Michael Cohen, Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine mÃ¼dahalesi konusunda kongreye yalan sÃ¶ylemekten suÃ§lu bulundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eski avukatÄ± Michael Cohen, Rusya'nÄ±n ABD seçimlerine müdahalesi konusunda kongreye yalan söylemekten suçlu bulundu.

MOSKOVA'DA TRUMP TOWER Ä°NÅžASI NÄ°YETÄ°

SoruÅŸturmada, Trump'a ait 'Trump Organization' adlÄ± ÅŸirket ile yatÄ±rÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda Moskova'da Trump Tower inÅŸa etmek için niyet mektubu imzalandÄ±ÄŸÄ± ancak arsasÄ± ve inÅŸaat izni bulunmayan proje hakkÄ±ndaki anlaÅŸmanÄ±n ABD baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± ön seçimleri baÅŸlamadan hemen önce iptal edildiÄŸi iddia ediliyordu.

CLINTON'LA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LERE SAHÄ°P OLDUÄžUNU Ä°DDÄ°A EDEN RUS AVUKATLA TOPLANTI

Ancak Trump ve Rus hükümeti iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ± iddialarÄ±nÄ± pek çok defa yalanlamÄ±ÅŸ "Rusya'da sÄ±fÄ±r yatÄ±rÄ±m yaptÄ±m demiÅŸti.

Haziran 2016'da da Donald Trump büyük oÄŸlu Trump Jr, damadÄ± Jared Kushner ve seçim kampanyasÄ±nÄ± yöneten Paul Manafort, Hillary Clinton ile ilgili bilgilere sahip olduÄŸunu iddia eden Rus avukat Veselnitskaya ile New York'taki Trump Tower'da buluÅŸmuÅŸtu. Söz konusu toplantÄ±dan haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Trump, "OÄŸlumun Rus avukatla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeden habersizdim, bunu yeni öÄŸrendim" demiÅŸti.

PORNO YILDIZI VE PLAYBOY MANKENÄ°NE SUS PAYI

Nisan ayÄ±ndan FBI ekipleri, Michael Cohen'in ofisinde ve evinde arama yapmÄ±ÅŸ, pek çok dosya ve kayda el koymuÅŸtu. AÄŸustos ayÄ±nda ise Cohen'in, hakkÄ±ndaki iddialarla ilgili Federal SoruÅŸturma Bürosuyla (FBI) uzlaÅŸma yoluna gittiÄŸi bildirilmiÅŸti. Cohen'in hakkÄ±ndaki vergi kaçÄ±rma ile kampanya bütçesiyle iliÅŸkili 8 farklÄ± suçlamayÄ± kabul ettiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'Ä±n avukatÄ± Cohen'in, 2016'da müvekkilinin geçmiÅŸte iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± porno film oyuncusu Stormy Daniels ve Playboy mankeni Karen McDougal’a 'sus payÄ±' olarak kampanya fonundan para aktardÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyordu. Trump ise verilen paranÄ±n kampanya fonundan saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. ABD basÄ±nÄ±, Cohen'in, Trump'Ä±n bu ödemeyi kampanya parasÄ±yla yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±. Trump, ayrÄ±ca iki kadÄ±na konuÅŸmamalarÄ± için yapÄ±lan ödemelerin seçim kampanyasÄ± yasalarÄ±na aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

Donald Trump kadÄ±nlara yapÄ±lan ödemeler hakkÄ±nda “Ödemeler benden geldi, kampanyadan deÄŸil. Bunun hakkÄ±nda tweet de attÄ±m” demiÅŸti. Ancak paralar seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Federal Seçim Komisyonu’na bildirilmemiÅŸti. ABD seçim yasalarÄ±na göre, oy tercihini etkileme amacÄ±yla yapÄ±lan tüm harcamalar seçim komisyonuna bildirilmek zorunda. (DIÅž HABERLER)

Trump'Ä±n eski avukatÄ± Michael Cohen FBI ile anlaÅŸarak itirafÃ§Ä± oldu

FBI, Trump'Ä±n avukatÄ± Michael Cohen'in ofisinde arama yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 17:55

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