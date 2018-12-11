CHP'den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°niÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olur, sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ±: Bu tÃ¼r gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin doÄŸasÄ± gereÄŸi iniÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar olur, tÄ±kanmalar olur. Siyasi sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± Ä°YÄ° Parti ile süren ittifak görüÅŸmelerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Bu tür görüÅŸmelerin doÄŸasÄ± gereÄŸi iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar olur, tÄ±kanmalar olur. Siyasi süreç baÅŸladÄ±" dedi.

SalÄ±cÄ±, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

Ä°YÄ° PARTÄ° GÖRÜÅžMELERÄ°: Ä°NÄ°Åž ÇIKIÅžLAR OLUR

Ä°YÄ° Parti ile ittifak görüÅŸmelerine iliÅŸkin de SalÄ±cÄ±, “SayÄ±n genel baÅŸkanlar arada bir görüÅŸüyorlar. Bu sürecin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ± oluyorlar. PlanlanmÄ±ÅŸ bir görüÅŸme yok ama olabilir. Åžimdi bu tür görüÅŸmelerin doÄŸasÄ± gereÄŸi iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar olur, tÄ±kanmalar olur. Ä°ki saat sonra bakarsÄ±nÄ±z o tÄ±kanÄ±klÄ±klar aÅŸÄ±lÄ±r. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak koymaktan biz kaçÄ±nÄ±rÄ±z. Siyasi süreç baÅŸladÄ±, olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde, toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir ÅŸekilde çözülmesi için çaba sarf ediliyor” dedi.

‘MANSUR YAVAÅž KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPMANIN ZARAR VERECEÄžÄ° GÖRÜÅžÜNDEYÄ°Z’

Mansur YavaÅŸ’Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan SalÄ±cÄ±, “Dün evet Mansur YavaÅŸ bey ile bir görüÅŸme yapÄ±ldÄ±. Ama biz konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapmanÄ±n zarar vereceÄŸi görüÅŸündeyiz” ifadelerini kullandÄ±.

KULÄ°S: CHP Ä°LE Ä°YÄ° PARTÄ° ARASINDA ANKARA'DA ADAY KRÄ°ZÄ°

Hürriyet’ten Rifat BaÅŸaran’Ä±n edindiÄŸi bilgiye göre görüÅŸme öncesi masada, Ankara’da CHP’nin Ä°YÄ° Parti’den aday gösterilen bir CHP’li adayÄ± destekleme formülü bulunuyordu. Bu formül tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’dan, AkÅŸener’e, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent KuÅŸoÄŸlu’yu Ä°YÄ° Parti’den Ankara adayÄ± yapÄ±lmasÄ± önerisi geldi. AkÅŸener, bu öneriye tepki gösterirken, öneri Ä°YÄ° Parti içinde de rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa neden oldu. Ä°YÄ° Parti, bu öneriyi, “CHP’den Ä°YÄ° Parti’ye atama yapÄ±lmak isteniyor” olarak algÄ±ladÄ±. Ä°kinci isim olarak Mansur YavaÅŸ adÄ± gündeme geldi. Ancak YavaÅŸ’Ä±n, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun CHP’nin desteÄŸiyle Ä°YÄ° Parti adayÄ± olma teklifini reddetmesi ikinci krizi doÄŸurdu.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ile Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Koray AydÄ±n’in sürdürdüÄŸü müzakerelerin ardÄ±ndan hafta sonu KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve AkÅŸener bir araya gelmiÅŸti.

SÖZCÜ YAZARLARI HAKKINDAKÄ° SUÇLAMALAR

ToplantÄ±da, Sözcü gazetesine yazarlarÄ± hakkÄ±nda açÄ±lan davaya iliÅŸkin de konuÅŸan SalÄ±cÄ±, “Ömrü FETÖ ile mücadele ile geçen Necati DoÄŸru, Emin ÇölaÅŸan Sözcü gazetesi çalÄ±ÅŸanlarÄ± FETÖ'ye yardÄ±m yataklÄ±k ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lÄ±yor. FETÖ'yü yargÄ±dan temizledik diyorlar ama FETÖ'nün yarattÄ±ÄŸÄ± zihniyet hala devam ediyor. FETÖ'cü arÄ±yorlarsa çevrelerine baksÄ±nlar, komik pozlar veren Mustafa Varank'a baksÄ±nlar. Kendi milletvekillerine baksÄ±nlar. Ellerini baÄŸÄ±msÄ±z basÄ±ndan çeksinler” ifadelerini kullandÄ±.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 14:55

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