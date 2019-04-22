22 Nisan 2019 09:54
Son Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2019 09:56

Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış

Süper Lig'de 29. haftada Başakşehir, evinde Rizespor'a puan kaybetti ve Galatasaray'la arasındaki puan farkı 3'e indi.

GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

    • Paylaş

    Süper Lig'de 29. haftada Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir'le Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. 3. sıradaki Beşiktaş, bugün Sivasspor'a konuk olacak.

    BAŞAKŞEHİR (62 puan) | Göztepe, Sivasspor (D) , Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor.

    GALATASARAY (59 puan) | Konyaspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Başakşehir, Sivasspor (D).

    BEŞİKTAŞ (53 puan) | Sivasspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa.

    TRABZONSPOR (52 puan) | Fenerbahçe (D), Kayserispor, Konyaspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D).

    29. HAFTANIN SONUÇLARI

    19 NİSAN CUMA

    Kasımpaşa 1-1 Bursaspor

    20 NİSAN CUMARTESİ

    Akhisarspor 1-2 Antalyaspor

    Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor

    Göztepe 0-1 BB Erzurum

    Galatasaray 3-1 Kayserispor

    21 NİSAN PAZAR

    Ankaragücü 0-0 Konyaspor

    Başakşehir 1-1 Çaykur Rizespor

    Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe

    22 NİSAN PAZARTESİ

    20:00 Sivasspor-Beşiktaş

    Galatasaray

    Fotoğraf: İsa Terli/AA

    29. HAFTADAN NOTLAR

    • Başakşehir, son 4 maçında 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'la arasındaki puan farkı 3'e düştü.
    • Galatasaray, 15 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini 2 Aralık 2018'de Beşiktaş'a karşı aldı.
    • Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne, 28 gole ulaştı. Bafetimbi Gomis'in 29 gollük "En çok gol atan yabancı futbolcu" rekoruna yaklaştı.
    • Trabzonspor galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
    • Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe 3 haftadır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, 15 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabildi. Fenerbahçe 33 puanla 14. sırada.
    • BB Erzurumspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 28 puana yükseldi. Erzurum, Göztepe'yi 1 puanla geride bıraktı.
    • Son 8 maçta sadece 2 puan elde edebilen Göztepe, 17.'liğe geriledi.
    • 5 maçtır kazanamayan Bursaspor, 29 puanla 15. sırada.

    (SPOR SERVİSİ)

    Süper Lig'de 28. hafta sonuçları ve son 6 haftaya bakış

    Süper Lig'de 28. hafta sonuçları ve son 6 haftaya bakış

    Futbolda ara transfer raporu (Tüm transferler, gelenler, gidenler)

    Futbolda ara transfer raporu (Tüm transferler, gelenler, gidenler)

    Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri, öne çıkan istatistikleri

    Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri, öne çıkan istatistikleri

    Süper Lig tarihinin en genç oyuncuları

    Süper Lig tarihinin en genç oyuncuları

    Türkiye'nin Süper Lig haritası

    Türkiye'nin Süper Lig haritası

    Takım takım Süper Lig rehberi: Tüm transferler, gelenler gidenler...

    Takım takım Süper Lig rehberi: Tüm transferler, gelenler gidenler...

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Juventus üst üste 8. kez şampiyon oldu
    SONRAKİ HABER

    Yükselişini sürdüren dolar haftaya 5,83 lirada başladı (22 Nisan 2019)
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yandaş sendikalardan istifalar ne anlama geliyor?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Almanya’da Türkiyeli işçiler, Türkiye’de Suriyeli işçiler

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Soma ve işçinin yaşamı pahasına gerçekleştirilen üretimin aklanması

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 4
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, AKP'den ihraç ediliyor
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, AKP'den ihraç ediliyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu ve partiden ihraç edileceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    Ankara Çubuk'ta Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, kaçan Osman Sarıgün gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sıla Gençoğlu'yu darbeden Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis verildi
    Sıla Gençoğlu'yu darbeden Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis verildi

    Ahmet Kural’a hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

    Tüketici güven endeksi nisanda geçen yıla oranla 7,9 düştü
    Tüketici güven endeksi nisanda geçen yıla oranla 7,9 düştü

    Tüketici güven endeksi, nisan ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,9 düşerek 63,5 puan oldu. Bu değer kötümser durumu gösteriyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırı gazetelerde nasıl yer buldu?
    Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırı gazetelerde nasıl yer buldu?

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırının gazetelerdeki yankıları nasıl oldu? İktidara yakın gazeteler hangi manşetleri attı? Köşe yazarları nasıl yorumladı?

    Yükselişini sürdüren dolar haftaya 5,83 lirada başladı (22 Nisan 2019)
    Yükselişini sürdüren dolar haftaya 5,83 lirada başladı (22 Nisan 2019)

    Cuma günkü kapanışta satış fiyatı 5,80 TL olan dolar, yeni haftaya yükselişini sürdürerek 5,83 TL seviyesinde başladı.

    Leyla Güven'in açlık grevi 166. gününde
    Leyla Güven'in açlık grevi 166. gününde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 166. gününde sürüyor.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Nisan 2019
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Nisan 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    Sudan’da darbecilerle müzakereler durduruldu, eylemler devam edecek
    Sudan’da darbecilerle müzakereler durduruldu, eylemler devam edecek

    Sudan’da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, askeri yönetim düşene kadar gösteri ve oturma eylemlerinin süreceğini ilan etti.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 290 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 290 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

    İki yıl sonra Kolombiya: Barış yok sermaye lehine baskıyla dönüşüm var
    İki yıl sonra Kolombiya: Barış yok sermaye lehine baskıyla dönüşüm var

    İspanya İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kolombiya’ya giden Jesus de la Roza, yaptıkları görüşmeleri ve izlenimlerini Evrensel için yazdı.

    Krize karşı taleplerimiz için 1 Mayıs bir fırsat
    Krize karşı taleplerimiz için 1 Mayıs bir fırsat

    Schneider'dan ve Mercedes'ten metal işçileri, iş yerlerindeki duruma ve kriz koşullarında sürdürmeye çalıştıkları yaşamlara dair yazdı.

    Cam işçileri: Tabandan baskı olmazsa bu böyle sürer gider
    Cam işçileri: Tabandan baskı olmazsa bu böyle sürer gider

    Şişecam işçileri, Kristal-İş'in onaylarını almadan 3 yıllık sözleşmeye imza atmasına tepkili.

    Hapse girecek olan Gazeteci Güray Öz: Yatar çıkar yazmaya devam ederiz
    Hapse girecek olan Gazeteci Güray Öz: Yatar çıkar yazmaya devam ederiz

    Cumhuriyet çalışanlarının yargılandığı davada beş yılın altında ceza alan ve hapse girecek olan Gazeteci Güray Öz Evrensel'e konuştu.

    Diyarbakır Bağlar’da halk işsizliğe tepki gösteriyor
    Diyarbakır Bağlar’da halk işsizliğe tepki gösteriyor

    Diyarbakır Bağlar Dörtyol Kavşağı'nda, günlük iş bekleyen işçiler Evrensel'e konuştu.

    Bir seçimi daha atlatmaya çalışırken
    Bir seçimi daha atlatmaya çalışırken

    Bayraklı Yamanlar Mahalle Muhtarı Kemal Aydın: Demokrasiye, halkların kardeşliğine, adalete inanan bir muhtar olarak halkların yanında yer alacağım.

    Bornova Belediyesindeki kadın işçiler: TİS’in kazanımlarıyla 1 Mayıs’a
    Bornova Belediyesindeki kadın işçiler: TİS’in kazanımlarıyla 1 Mayıs’a

    Bornova Belediyesinin kadın işçileri Evrensel’e konuştu: Zorunlu BES’e karşı, kıdem tazminatı için alanlarda olacağız.

    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?
    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?

    Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu: O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım
    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: O köyde oturanlar kusuru ve kabahati yoktur. Dışarıdan gelenler bunu tezgahlamıştır.

    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!
    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’ya saldırı sonrası saldırganlara "Değerli arkadaşlarım" diye hitap etti, “mesajınızı verdiniz” dedi. 

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitinginde yerel yönetim anlayışını anlattı.

    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet
    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet

    Yakınları Şakran ve Sincan cezevinde bulunan mahkum yakınları, kendilerinin ve yakınlarının yaşadığı hakaret ve saldırıları Evrensel'e anlattı.

    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı
    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı

    CHP'li Utku Çakırözer, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının yeniden hapse girecek olması ile ilgili "Kızgın demir, demir parmaklıkla soğumaz" dedi.

    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar
    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçları ile açlık grevleri ve ailelere dönük uygulamaları değerlendirdi.