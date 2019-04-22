Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
Süper Lig'de 29. haftada Başakşehir, evinde Rizespor'a puan kaybetti ve Galatasaray'la arasındaki puan farkı 3'e indi.
Fotoğraf: İslam Yakut/AA
Süper Lig'de 29. haftada Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir'le Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. 3. sıradaki Beşiktaş, bugün Sivasspor'a konuk olacak.
BAŞAKŞEHİR (62 puan) | Göztepe, Sivasspor (D) , Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor.
GALATASARAY (59 puan) | Konyaspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Başakşehir, Sivasspor (D).
BEŞİKTAŞ (53 puan) | Sivasspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa.
TRABZONSPOR (52 puan) | Fenerbahçe (D), Kayserispor, Konyaspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D).
29. HAFTANIN SONUÇLARI
19 NİSAN CUMA
Kasımpaşa 1-1 Bursaspor
20 NİSAN CUMARTESİ
Akhisarspor 1-2 Antalyaspor
Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor
Göztepe 0-1 BB Erzurum
Galatasaray 3-1 Kayserispor
21 NİSAN PAZAR
Ankaragücü 0-0 Konyaspor
Başakşehir 1-1 Çaykur Rizespor
Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe
22 NİSAN PAZARTESİ
20:00 Sivasspor-Beşiktaş
29. HAFTADAN NOTLAR
- Başakşehir, son 4 maçında 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'la arasındaki puan farkı 3'e düştü.
- Galatasaray, 15 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini 2 Aralık 2018'de Beşiktaş'a karşı aldı.
- Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne, 28 gole ulaştı. Bafetimbi Gomis'in 29 gollük "En çok gol atan yabancı futbolcu" rekoruna yaklaştı.
- Trabzonspor galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
- Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe 3 haftadır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, 15 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabildi. Fenerbahçe 33 puanla 14. sırada.
- BB Erzurumspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 28 puana yükseldi. Erzurum, Göztepe'yi 1 puanla geride bıraktı.
- Son 8 maçta sadece 2 puan elde edebilen Göztepe, 17.'liğe geriledi.
- 5 maçtır kazanamayan Bursaspor, 29 puanla 15. sırada.
(SPOR SERVİSİ)
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