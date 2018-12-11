Gazeteci Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi

Ä°kinci kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan gazeteci Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± ile tahliye kararÄ± verildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

“Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” ve “Örgüt propagandasÄ±” suçlamalarÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan Gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkÄ±nda 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± ile tahliye kararÄ± verildi.

Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 6 tweeti ve “Deniz Kuvvetlerinin En KaranlÄ±k Günü: 15 Temmuz” belgeseli suçlama konusu yapÄ±lan gazeteci Ece Sevim Öztürk’ün ikinci duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “24 Haziran genel seçimleri öncesinde kaos yaratmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±yla, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” ve “Örgüt propagandasÄ±” suçlamalarÄ±ndan yargÄ±lanan Öztürk’ün duruÅŸmasÄ± ailesinin isteÄŸi üzerine basÄ±na ve izleyicilere kapalÄ± olarak görüldü.

ADLÄ° KONTROL TEDBÄ°RÄ° UYGULANACAK

DuruÅŸmada esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, Öztürk’ün “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, karar için 15 dakika ara verdi. Verilen ara sÄ±rasÄ±nda salondan çÄ±kan Avukat Efkan Bolaç basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ± üzerine, “Dosyaya gelecek bir belge/delil yok, dinlenecek tanÄ±k yok. DolayÄ±sÄ±yla bu belirsizliÄŸin bir an evvel ortadan kalkmasÄ± için süre talep etmedik” dedi.

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme Öztürk’e, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m” suçundan 3 yÄ±l 1 ay 15 gün ceza verdi. Öztürk’ün tutuklulukta geçirdiÄŸi süreyi dikkate alan mahkeme, derhal tahliyesine karar verdi. Öztürk hakkÄ±nda adli kontrol tedbiri kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konuldu. Öztürk’ün avukatlarÄ± kararÄ± istinafa taÅŸÄ±yacak.

‘DAVA MANÄ°PÜLE EDÄ°LDÄ°’

Ailenin duruÅŸmanÄ±n kapalÄ± görülmesi konusundaki kararÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Öztürk’ün eÅŸi YaÅŸar Åžahin Öztürk, “FETÖ’cü basÄ±n ve bazÄ± gazeteciler ile ÅŸüphelendiÄŸimiz avukatlar geçtiÄŸimiz celse davayÄ± manipüle etti. Mahkemeyi baskÄ±, sanÄ±ÄŸÄ± da zan altÄ±nda tutmamak için böyle karar aldÄ±k.” dedi.

NE OLMUÅžTU?

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “Deniz Kuvvetlerinin En KaranlÄ±k Günü: 15 Temmuz” belgeselini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ktan sonra 8 Haziran’da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 14 gün gözaltÄ±nda tutulan Öztürk, 20 Haziran’da “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla tutuklanarak BakÄ±rköy Cezaevine gönderildi. Öztürk hakkÄ±ndaki iddianame 6 AÄŸustos’ta hazÄ±rlandÄ±. 7 sayfadan ibaret iddianamede Öztürk’ün, “gazetecilik adÄ± altÄ±nda darbe giriÅŸimi ve yargÄ±lamalarla ilgili paylaÅŸÄ±mda bulunarak, örgüt ve darbeciler lehine algÄ± oluÅŸturduÄŸu” iddia edildi. Ä°ddianamede, “FETÖ/PDY’nin yargÄ±lama süreçleriyle ve darbe giriÅŸimiyle ilgili örgüt lehine algÄ± oluÅŸturup, toplumda oluÅŸturulacak kargaÅŸa ortamÄ±nda yeniden toparlanma hedefine hizmet eder ÅŸekilde FETÖ iddiasÄ±yla yargÄ±lananlarÄ±n aslÄ±nda masum olduklarÄ± yalanÄ±nÄ± iÅŸleyerek darbe giriÅŸimi ve FETÖ ile ilgili yargÄ±lamalarÄ± ve darbe karÅŸÄ±tÄ± komutanlarÄ± itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±, paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda sözde belgeseldeki gibi darbe giriÅŸiminin bir ‘kurgu’ olduÄŸu algÄ±sÄ±nÄ±n yansÄ±tÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” iddia edildi.

Gazeteci Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

Gazeteci Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 17:39

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