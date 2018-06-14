Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün gözaltı süresi uzatıldı

8 Haziran'da gözaltına alınan Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün gözaltı süresi bir hafta daha uzatıldı.

Çağdaş Ses haber sitesi genel yayın yönetmeni gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkındaki gözaltı kararı yedi gün daha uzatıldı. Öztürk, 8 Haziran’da sabah karşı 02:30'da gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Avukat Efkan Bolaç, dün, gözaltı süresinin yedi gün daha uzatıldığını açıkladı.

“Gazeteci Ece Sevim Öztürk, iftiracı medyanın hakkında başlattığı karalama kampanyası sonucu gözaltına alındı. Oda TV yazarları Nihat Genç ve Mustafa Önsel, gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında saldırı niteliği taşıyan suçlamalar ve asılsız beyanlar ortaya atmıştı. Yandaş Yeni Şafak gazetesi, CHP üyesi Öztürk’ün hazırladığı belgeselin ‘FETÖ’yle bağlantılı kişilerce hazırlandığı’ iftirasını içeren haber yapmıştı.”

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ÖZTÜRK HAKKINDA NE YAZILDI?

Yeni Şafak gazetesi “Yoldaşının FETÖ aşkı” başlığıyla yayınladığı haberinde kullandığı “Yalova’da yıllardır Muharrem İnce ile aktif siyasette görev yapan ve İnce’yi ‘yol arkadaşım’ olarak tanımlayan CHP’li Reşat Şahin Öztürk’ün eşi Ece Sevim Öztürk’ün hazırlayıp Youtube’a yüklediği belgeselde çok sayıda amiral hedef gösterildi. Terör örgütünün hedefindeki isimlerden olan ve kripto örgüt üyelerini tespit için geliştirilen FETÖMETRE tekniğinin mimarı olarak bilinen Tümamiral Cihat Yaycı'nın da hedef tahtasına oturtulduğu belgeselde, FETÖ üyelerinden ele geçirilen sıkıyönetim listeleri de aklanmaya çalışıldı” ifadeleriyle gazeteciyi hedef göstermişti.

Oda TV yazarı Nihat Genç de, 4 Haziran’da Oda Yeni Şafak’ın haberine de gönderme yaparak şunları yazdı: “… Ece Sevim Öztürk'ün bir de müktesebatına bakıyorsun, bu kadının tutanaklara o gece olup bitenlere, filmlere, kameralara hakim olacak aslında o gece ne oldu anlayacak bir zekası birikimi var mı, yok, sıfır, peki bu kadar ‘tutanağı’ ve ‘belgesel yapılacak dokümanları’ eline kim veriyor? İşte burası muamma. Ne muamması, anlaşılmayacak ne var? …”

Ece Sevim Öztürk, Nihat Genç’in bu yazısında bahsi geçen Yeni Şafak haberinde kullanılan eski bir fotoğrafına istinaden Twitter hesabından şunları yazdı: “Bu ülkede kadına bakış bir gün değişecek elbet. Bir kadın asla işinde başarılı olamaz, kendi başına düşünemez, araştırma yapamaz. Bunu desteklemek için de 30 yaşındaki gazeteci kadının 20 yaşındaki bir tatil fotoğrafını bulalım, ‘canım bu çocuk ne anlar’ dedirttiririz”

Genç, Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından, Oda TV’de yayınlanan yazısında, Öztürk’ü hedef göstermediğini söyledi ve “... Eğer yazıp söylediklerimizden sonra gazeteciler içeri alınacaksa, sayın savcılar, burada yazmayı çizmeyi bırakalım” diye yazdı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 13:27

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