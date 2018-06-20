Gazeteci Ece Sevim Öztürk tutuklandı

‘FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu’ iddiasıyla gözaltına alınan Gazeteci Ece Sevim Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu’ iddiasıyla gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öztürk 13 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlandığı belirtilen Öztürk adliyeye sevk edildi. Özellikle CHP kulislerinden haberler veren Çağdaş Ses sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Öztürk, son dönemde 15 Temmuz soruşturmalarında yaşananlara ilişkin yazılarıyla dikkat çekmişti.

Çağdaş Ses'in haberine göre, Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 13 günlük gözaltı sonrası ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan gazeteci Öztürk sorgulanmak üzere savcılığa sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Öztürk tutuklandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 21:56

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