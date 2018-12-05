Adliye mesaisi bitmiyor: 4 gazeteci hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

4 gazeteci yaptÄ±ÄŸÄ± haberler ve yazdÄ±klarÄ± yazÄ±lar nedeniyle yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

YaptÄ±klarÄ± haberler ve yazdÄ±klarÄ± yazÄ±lar nedeniyle davalar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan gazetecilerin adliyedeki dava mesaisi yarÄ±n yoÄŸun. Evrensel’e açÄ±lan 2 dava ÇaÄŸlayan ve BakÄ±rköy’de bulunan iki adliyede görülecek. Gazeteci ÇiÄŸdem Toker Ankara’da Gazeteci Kibriye Evren ise DiyarbakÄ±r’da hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Gazetecilere yönelik ihlallerin devam ettiÄŸini açÄ±klayan Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi ise kasÄ±m ayÄ±nda 9 gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 2 gazetecinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 2 gazeteciye dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 9 gazeteciye ise ceza verildiÄŸini belirtti.

Öte yandan bugün hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan ETHA çalÄ±ÅŸanÄ± gazeteciler PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahin ikinci duruÅŸmada da tahliye edilmedi.

POLAT’IN DURUÅžMASI ÇAÄžLAYAN’DA SAAT 11.20’DE

Evrensel Genel YayÄ±n Yönetmeni Fatih Polat’Ä±n “KiÅŸiler arasÄ±ndaki haberleÅŸmenin gizliliÄŸini alenen ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± yarÄ±n ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 11.20’de görülecek.

Polat, Dönemin Ankara Büyük Åžehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek ile Dönemin TBMM Anayasa Komisyon BaÅŸkanÄ± Burhan Kuzu’ya ait olduÄŸu iddia edilen ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n haberleÅŸtirildiÄŸi 22 Åžubat 2010 tarihinde gazetemizin sorumlu yazÄ± iÅŸleri müdürü olan Polat’a “KiÅŸiler arasÄ±ndaki haberleÅŸmenin gizliliÄŸini alenen ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 5 Temmuz 2012’de çÄ±kan basÄ±n affÄ±yla Polat hakkÄ±nda açÄ±lan kovuÅŸturma ertelenmiÅŸ, ancak 3 yÄ±l içinde “BaÅŸka bir suç iÅŸlediÄŸi” iddiasÄ±yla kovuÅŸturmaya kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edilmiÅŸti.

Suçlamaya iliÅŸkin savunma yapan Polat, söz konusu haberin Evrensel’in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 22 Åžubat 2010 tarihinden 1 gün önce AkÅŸam gazetesinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ, ABD’yi sarsan ve BaÅŸkan Nixon’un istifasÄ±yla sonuçlanan Watergate SkandalÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: “Ses kayÄ±tlarÄ± kiÅŸilerin görüÅŸme ve özel hayatÄ±na iliÅŸkinse gazeteci bunu haberleÅŸtirmez. Ancak kayÄ±tta, seçilmiÅŸ ve atanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin kamuyu ilgilendiren iletiÅŸimi söz konusuysa gazeteci bunu haber yapar.”

SÜREK’Ä°N DURUÅžMASI YARIN SAAT 09.50’DE BAKIRKÖY’DE

Evrensel YazarÄ± Kamil Tekin Sürek’in ‘FaÅŸist Diktatörlük’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle ‘cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ suçlamasÄ± ile yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya da yarÄ±n devam edilecek. BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 09.50’de görülecek duruÅŸmada karar çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

Kamil Tekin Sürek’e açÄ±lan dava Türkiye’de basÄ±n özgürlüÄŸü noktasÄ±nda gelinen aÅŸamayÄ± gösteriyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Vekili Avukat Ahmet Özel’in ÅŸikayetiyle açÄ±lan davada Sürek, gazetemizde yayÄ±mlanan ‘FaÅŸist Diktatörlük’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda geçen “FaÅŸist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleÅŸtiri getirdiÄŸinizde hakkÄ±nÄ±zda davalar açÄ±lÄ±r, iÅŸinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykÄ±rÄ± fiilleri yargÄ±lanmaz. BunlarÄ± nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, PinoÅŸe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti” ifadeleri nedeniyle ‘cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ ile suçlanÄ±yor.

TOKER’Ä°N DURUÅžMASI ANKARA’DA

Gazeteci ÇiÄŸdem Toker ise o dönem çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ±

“Tasarruf istiyorsanÄ±z metro ihalelerine bakÄ±n” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Bayburt Grubu bünyesindeki Åženbay Madencilik AÅž’nin açtÄ±ÄŸÄ± davada 1.5 milyon TL “manevi tazminat” ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istenen Toker’in duruÅŸmasÄ± Ankara 1 Asliye Ceza Mahkemelerinde görülecek.

EVREN’Ä°N DURUÅžMASI DÄ°YARBAKIR’DA

Gazeteci Kibriye Evren hakkÄ±nda 22 yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± ise yarÄ±n DiyarbakÄ±r 5’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 Ekim günü yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklanan Gazeteci Evren “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandasÄ±” ile suçlanÄ±yor.

Evren hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 25 sayfadan oluÅŸan iddianamede, gizli tanÄ±k beyanlarÄ±, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ kayÄ±tlarÄ± suç delili olarak gösterildi.

22 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istenene Evren’in duruÅŸmasÄ±na çaÄŸrÄ± yapan Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS), Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu ve Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖGÄ°) temsilcileri, tutuklu gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

ETHA ÇALIÅžANLARI YÄ°NE TAHLÄ°YE EDÄ°LMEDÄ°

Etkin Haber AjansÄ± (ETHA) çalÄ±ÅŸanÄ± gazeteciler PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahin ile birlikte 4 kiÅŸinin tutuklu olduÄŸu davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± bugün ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul Adliyesi Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü.

DuruÅŸmada ilk olarak söz alan ETHA Editörü Semiha Åžahin, “8 aydÄ±r tutuklu bulunuyoruz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haberlerden kaynaklÄ± tutukluyuz. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±mdan dolayÄ± tutukluyuz. MesleÄŸimden gereÄŸi tutukluyuz. Gazetecilik suç deÄŸildir. MesleÄŸimizi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ±, özgürlüÄŸümüzün alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± tahliyemi talep ediyorum” dedi.

ArdÄ±ndan söz alan ETHA Muhabiri PÄ±nar GayÄ±p de 8aydÄ±r tutuklu bir gazeteci olduÄŸunu belirterek, tahliyesini istedi.

Gazetecilerin ardÄ±ndan avukatlar söz aldÄ±. Avukat Kader Tonç “Bu dosyaya giren bütün evraklar çok önceden dolayÄ±sÄ±yla dosyada delil karartma durumu olamaz. Özel hayatÄ±n gizliliÄŸine aykÄ±rÄ±dÄ±r, bu deliller yüzünden müvekkillerim 8 aydÄ±r tutuklu. Bu deliller ne tutukluluÄŸun devamÄ± ve ne de hüküm bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirilemez. Bu tutukluluk bir cezalandÄ±rÄ±lmaya dönüÅŸmüÅŸ durumda” diye konuÅŸtu.

Avukat Özcan Karakoç ise, “Dosyada fotoÄŸraf makinesi bile suç sayÄ±lmÄ±ÅŸ” dedi.

Mahkeme heyeti Gazeteciler PÄ±nar GayÄ±p ve Semiha Åžahin’in tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verirken,, Ferhat Harun Pehlivan ve Gülsen Ä°mre’nin tahliyesine hükmetti. Bir sonraki duruÅŸma 30 Ocak 2019’da görülecek.

‘GAZETECÄ°LERE BASKI SÜRÜYOR’

Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖGÄ°), gazetecilere yönelik hak ihlallerini içeren kasÄ±m ayÄ± raporunu açÄ±kladÄ±. BasÄ±na yönelik baskÄ±, sansür ve engellerin hÄ±z kaybetmeden devam ettiÄŸi vurgulanan raporda, gazetecilerin engellendiÄŸi, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haber takibinden alÄ±konulan basÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, haklarÄ±nda açÄ±lan davalardan kaynaklÄ± adliye koridorlarÄ±nÄ± bu ay da boÅŸ bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, “Haberi alÄ±p iletmekle görevli gazeteciler, kasÄ±m ayÄ±nda da çokça yargÄ±lama ve cezalandÄ±rmaya maruz kaldÄ±. KasÄ±m ayÄ± içerisinde açÄ±lan dava ve karara baÄŸlanan dosya sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda ülkenin basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün karnesi niteliÄŸindedir” denildi. Raporda, kasÄ±m ayÄ±nda 9 gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 2 gazetecinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 10 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, 2 gazeteciye dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 9 gazeteciye para ve hapis cezasÄ± verildiÄŸi, 1 dergi bürosuna ise baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 15:45

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