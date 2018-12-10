DemirtaÅŸ: Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk

Görsel: @hdpdemirtas/Twitter

DemirtaÅŸ: Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk

    • 10 AralÄ±k 2018 19:49

    'AÄ°HMâ€™den 'derhal orayÄ± tahliye edin' diye tebligat aldÄ±k, neyse ki HÃ¼kÃ¼met araya girip tahliyeye engel oldu. Az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk.'

    Twitter hesabÄ±ndan gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalar yapan HDP eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, AÄ°HM'in tahliye edilmesi yönünde verdiÄŸi karar hakkÄ±nda "Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk" yorumu yaptÄ±.

    Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM), kendisinin tahliye edilmesi yönünde karar verdiÄŸini hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

    “Geçenlerde iki avukat geldi, önceden tanÄ±ÅŸmÄ±yorduk, savunma grubumuza haber verip gelebiliyorlar. "Çok daraldÄ±k, biraz moral bulalÄ±m diye geldik" dediler. "Edirne’ye gezmeye mi?" diye sordum, "Yok, Edirne Cezaevi’ne" dediler.

    "DÄ±ÅŸarÄ±da durum o kadar mÄ± vahim?" dedim, "Anla iÅŸte" dediler. "E kalÄ±n o zaman? Size iki küçük hücre de ayarlarÄ±m" dedim, nasÄ±l sevindiler görseniz. Åžaka tabii, nereden ayarlayacaÄŸÄ±m, yer yok ki zaten cezaevinde.

    Biz milletvekili olmamÄ±za raÄŸmen içeri girene kadar canÄ±mÄ±z çÄ±ktÄ±. Geçen gün AÄ°HM’den "derhal orayÄ± tahliye edin" diye tebligat aldÄ±k, neyse ki Hükümet araya girip tahliyeye engel oldu. Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk."

    AÄ°HM’in kararÄ± sonrasÄ±nda bir konuÅŸmasÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda 4 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildiÄŸini belirten DemirtaÅŸ, “Sonra Saray’Ä±n adaleti, adalet sarayÄ±ndan bize hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde devre mülk bir tapu ayarladÄ±, 4 yÄ±l 8 aylÄ±ÄŸÄ±na da olsa yerimizi garantiledik. Bu devirde gemisini kurtaran kaptan kardeÅŸim. Hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorsunuz, sonra da ‘Vay efendim bizi niye içeri atmÄ±yorlar?'” dedi.

    DemirtaÅŸ’Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ± ÅŸöyle:

    (HABER MERKEZÄ°)

    Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in cezasÄ± onandÄ±

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