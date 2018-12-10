DemirtaÅŸ: Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk

'AÄ°HMâ€™den 'derhal orayÄ± tahliye edin' diye tebligat aldÄ±k, neyse ki HÃ¼kÃ¼met araya girip tahliyeye engel oldu. Az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk.'

Twitter hesabÄ±ndan gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalar yapan HDP eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, AÄ°HM'in tahliye edilmesi yönünde verdiÄŸi karar hakkÄ±nda "Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk" yorumu yaptÄ±.

Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM), kendisinin tahliye edilmesi yönünde karar verdiÄŸini hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Geçenlerde iki avukat geldi, önceden tanÄ±ÅŸmÄ±yorduk, savunma grubumuza haber verip gelebiliyorlar. "Çok daraldÄ±k, biraz moral bulalÄ±m diye geldik" dediler. "Edirne’ye gezmeye mi?" diye sordum, "Yok, Edirne Cezaevi’ne" dediler.

"DÄ±ÅŸarÄ±da durum o kadar mÄ± vahim?" dedim, "Anla iÅŸte" dediler. "E kalÄ±n o zaman? Size iki küçük hücre de ayarlarÄ±m" dedim, nasÄ±l sevindiler görseniz. Åžaka tabii, nereden ayarlayacaÄŸÄ±m, yer yok ki zaten cezaevinde.

Biz milletvekili olmamÄ±za raÄŸmen içeri girene kadar canÄ±mÄ±z çÄ±ktÄ±. Geçen gün AÄ°HM’den "derhal orayÄ± tahliye edin" diye tebligat aldÄ±k, neyse ki Hükümet araya girip tahliyeye engel oldu. Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk."

AÄ°HM’in kararÄ± sonrasÄ±nda bir konuÅŸmasÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda 4 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildiÄŸini belirten DemirtaÅŸ, “Sonra Saray’Ä±n adaleti, adalet sarayÄ±ndan bize hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde devre mülk bir tapu ayarladÄ±, 4 yÄ±l 8 aylÄ±ÄŸÄ±na da olsa yerimizi garantiledik. Bu devirde gemisini kurtaran kaptan kardeÅŸim. Hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorsunuz, sonra da ‘Vay efendim bizi niye içeri atmÄ±yorlar?'” dedi.

DemirtaÅŸ’Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ± ÅŸöyle:

2- Geçenlerde iki avukat geldi, önceden tanÄ±ÅŸmÄ±yorduk, savunma grubumuza haber verip gelebiliyorlar. "Çok daraldÄ±k, biraz moral bulalÄ±m diye geldik" dediler. "Edirne’ye gezmeye mi?" diye sordum, "Yok, Edirne Cezaevi’ne" dediler. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

3- "DÄ±ÅŸarÄ±da durum o kadar mÄ± vahim?" dedim, "Anla iÅŸte" dediler. "E kalÄ±n o zaman? Size iki küçük hücre de ayarlarÄ±m" dedim, nasÄ±l sevindiler görseniz. Åžaka tabii, nereden ayarlayacaÄŸÄ±m, yer yok ki zaten cezaevinde. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

4- Biz milletvekili olmamÄ±za raÄŸmen içeri girene kadar canÄ±mÄ±z çÄ±ktÄ±. Geçen gün AÄ°HM’den "derhal orayÄ± tahliye edin" diye tebligat aldÄ±k, neyse ki Hükümet araya girip tahliyeye engel oldu. Allah muhafaza, az kalsÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±yÄ± boyluyorduk. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

5- Sonra Saray’Ä±n adaleti, adalet sarayÄ±ndan bize hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde devre mülk bir tapu ayarladÄ±, 4 yÄ±l 8 aylÄ±ÄŸÄ±na da olsa yerimizi garantiledik. Bu devirde gemisini kurtaran kaptan kardeÅŸim. Hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorsunuz, sonra da "Vay efendim bizi niye içeri atmÄ±yorlar?" — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

6- Ama çok da karamsar olmayÄ±n, 2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapÄ±lÄ±yormuÅŸ. Ay hadi inÅŸallah, hepiniz bir ÅŸekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

12- Demokrasiyi yerelden kurmak için gençleri, kadÄ±nlarÄ± belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve meclis üyeliÄŸi için adaylÄ±k baÅŸvurusu yapmaya ve görev almaya davet ediyorum. Kendinize güvenin, medeni cesaretinizi öne çÄ±karÄ±n, “kimse bize görev vermez” de demeyin. https://t.co/jobBlo2TSi — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

13- Bu arada, 12 AralÄ±k’ta yani bu ÇarÅŸamba saat 10.00'da Ankara Sincan’da, duruÅŸmada olacaÄŸÄ±m. Ama yazÄ±ÅŸma adresim aynÄ±: Edirne F Tipi Cezaevi. pic.twitter.com/6n0uebVVIO — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

14- DireniÅŸinin 33. gününde olan Leyla Güven’i selamlÄ±yor, tekrar ediyorum; talebi talebimizdir, barÄ±ÅŸ isteyen herkesin talebidir. pic.twitter.com/L48MiIH2cq — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 10 AralÄ±k 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in cezasÄ± onandÄ±

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