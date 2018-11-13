BirleÅŸmiÅŸ Milletler Yemen iÃ§in 'kÄ±tlÄ±k riski' uyarÄ±sÄ± yaptÄ±

Yemen'de, nÃ¼fusun yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan 14 milyon kiÅŸiÂ kÄ±tlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. BM Genel Sekreteri: Yemen'deki kÄ±tlÄ±k riski Ã§ok ciddi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki kÄ±tlÄ±k riskinin ''çok ciddi olduÄŸu'' uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Guterres, Paris'te gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, iç savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'deki insani krize dikkati çekti. Genel Sekreter Guterres, ''Yemen'deki kÄ±tlÄ±k riski çok ciddi'' uyarÄ±sÄ± yaparak, savaÅŸa son verilmesi ve gerçek bir siyasi diyalog baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

BM'ye göre, dünyanÄ±n en kötü insani krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de, nüfusun yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan 14 milyon kiÅŸi kÄ±tlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N GAZZE SALDIRISI

Ä°srail'in Gazze'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±na da dikkat çeken Guterres, gerginliÄŸin tÄ±rmanmasÄ±nÄ±n ''yeni bir savaÅŸa'' neden olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Guterres, ''olaÄŸanüstü bir trajedi'' yaÅŸanmamasÄ± için gerginliÄŸi artÄ±racak her türlü eylemden kaçÄ±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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