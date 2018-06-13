Suudi Arabistan'dan Yemen’e saldırı: 'Milyonlarca çocuk tehlikede'

Suudi Arabistan, Hudeyde'yi ele geçirmek için Yemen’e yönelik en büyük saldırıyı başlattı. BM, milyonlarca çocuğun tehlikede olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’de Hudeyde vilayetini ele geçirmek için Husilere karşı büyük operasyon başlattı. Hudeyde limanı Yemen’e ulaşan insani yardımların temel giriş noktası konumunda. BM, limana yönelik saldırıyla milyonlarca sivilin açlık riski ile karşı karşıya kalacağını açıkladı. BM çalışanları ise kenti terk etti.

Euronews’un haberine göre operasyon 2015 yılından beri Suudi Arabistan’da sürgünde olan Yemen Devlet Başkanı Mansur Hadi’yi yeniden iktidara geri getirmek için Husilere karşı başlatılan en büyük saldırı olarak nitelendiriliyor. Operasyonu düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bünyesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Mısır ve Fas yer alıyor.

YOĞUN HAVA SALDIRILARIYLA BAŞLADI

Yemen ordusundaki Amalika (Devler) Güçleri 2. Tugay Sözcüsü Abdullah Abdulmecid eş-Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise, Hudeyde kenti ve limanını geri alma operasyonunun şehrin güney girişine koalisyon güçleri tarafından düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla başladığını belirti. Koalisyon uçaklarının Nehile, Şecire, Kadbe ve Musalli bölgelerinde Husilere ait mevzileri bombaladığını aktaran Şabi, ordu güçlerinin de kentin kuzeyine doğru ilerlediğini ifade etti.

Öte yandan Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde Husi deniz güçlerinin, Hudeyde sahili açıklarında koalisyona ait bir savaş gemisine 2 füze attığı ve geminin alev aldığı iddia edildi. Haberde ayrıca söz konusu füze saldırısının ardından diğer savaş gemilerinin geri çekildiği belirtildi.

BM: SALDIRI MİLYONLARCA ÇOCUĞA TEHDİT

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de Husilerin kontrolünde bulunan ve ülkeye insani yardımların girdiği en önemli liman kentlerinden biri olan Hudeyde’ye askeri bir saldırı durumunda milyonlarca kişinin açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

UNICEF’ten yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma tehdidiyle karşı karşıya olan Hudeyde’deki insani krize dikkat çekildi. Hudeyde ve civarında en az 300 bin çocuğun yaşadığı belirtilen açıklamada, “Yemen’de milyonlarca çocuk hayatta kalmak için her gün bu limana gelen insani yardımlara ve ticari ürünlere bel bağlıyor. Limandan gıda girişi olmazsa dünyanın en büyük insani krizlerinden biri daha da kötüye gidecek” uyarısı yapıldı. Ülkenin tamamında ise yardıma muhtaç 11 milyon çocuk bulunuyor.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum çalışanlarının ise Hudeyde kentini terk ettikleri öğrenildi.

YEMEN’DE NE OLMUŞTU?

Ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak isteyen Şii Husiler, Yemen’i 6 bölgeye ayırmayı öngören anayasa tasarısını reddederek, kendilerine daha fazla söz hakkı doğuracak olan iki bölgeli yapıya geçiş çağrısı yapmış ardından hükümete karşı silahlı isyan başlatmıştı.

2014’ün son aylarında Husilerin ayaklanması hızla büyümüş ve başkent Sana’ya kadar ulaşmıştı.

Devlet Başkanı Hadi’yi ‘Batı yanlısı Amerikan piyonu’ olmakla suçlayarak görevden aldıklarını ilan eden Husiler, parlamentoyu da feshedip bir ‘Devrim Komitesi’ kurmuştu.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği üyeleri dahil çok sayıda ülke Yemen’in başkenti Sana’daki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

BİNLERCE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Husi hükümeti uluslararası alanda henüz tanınmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne göre ülkenin meşru hükümeti Abdurabbu Mansur Hadi yönetimi.

Suudi Arabistan’ın 2015 Martı’nda başlattığı saldırılarda ise BM verilerine göre binlerce sivil öldü. Ülkede açlık önemli bir sorun haline gelirken, sağlık sistemi çöktü, kolera gibi hastalıklar da yine çok sayıda can aldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’de kolera salgınına yakalananların sayısının son haftalarda 17 bin 200 kişiyi bulduğunu ve şimdiye kadar 209 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Suudi Arabistan'dan Yemen'e abluka: Sınırlar kapatıldı

Suudi Arabistan yine Yemen’i vurdu, en az 39 ölü

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:02

www.evrensel.net