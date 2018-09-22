Yemen'de insanlar kÄ±tlÄ±k sebebiyle ot yemeye baÅŸladÄ±

BM'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizlerinden birini yaÅŸayan Yemen'de insanlar yiyecek bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ot ve yaprak yiyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, Suudi Arabistan’Ä±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sürdüÄŸü Yemen’de insanlarÄ±n yiyecek bulamadÄ±ÄŸÄ± için “ot ve yaprak yediÄŸini”, “kÄ±tlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mücadelenin kaybedildiÄŸini” söyledi.

Sputnik'in yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Lowcock, dünyanÄ±n en büyük insani krizlerinden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'deki durumu "alarm verici" olarak tanÄ±mladÄ±.

Lowcock, dönüÅŸü olmayan bir yola doÄŸru gidildiÄŸini ve milyonlarca insanÄ±n ülke genelinde kÄ±tlÄ±k nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu aktardÄ±.

BM'ye göre Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardÄ±ma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

SaÄŸlÄ±k baÅŸta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaÅŸanan ülkede, temiz suya ulaÅŸÄ±mÄ±n olmamasÄ±, yetersiz beslenme, ilaç ve tÄ±bbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera baÅŸta olmak üzere salgÄ±n hastalÄ±klar her geçen gün daha da artÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 00:56

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