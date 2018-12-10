41 yÄ±ldÄ±r uzayda yol alan Voyager 2, yÄ±ldÄ±zlararasÄ± bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±

20 AÄŸustos 1977 tarihinde uzaya fÄ±rlatÄ±lan ve 'Vaktiniz olursa bize ziyarete gelin' mesajÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Voyager 2, GÃ¼neÅŸ Sistemi'ne veda etti.

ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesinin (NASA) Voyager 2 adlÄ± uzay aracÄ±, yaklaÅŸÄ±k 41 yÄ±llÄ±k uzay serüveninin ardÄ±ndan yÄ±ldÄ±zlararasÄ± bölgeye ulaÅŸtÄ±.

NASA'nÄ±n internet sitesinde yer alan açÄ±klamada, 1977'de uzaya gönderilen ve ÅŸu anda dünyanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 11 milyar mil (17 milyar kilometre) uzaÄŸÄ±nda olan Voyager 2 misyonunun GüneÅŸ Sistemi'ne veda ederek yÄ±ldÄ±zlararasÄ± bölgeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

BÄ°RÄ°NCÄ°L AMACI JÜPÄ°TER VE SATÜRN'Ü FOTOÄžRAFLAMAKTI

Voyager 1 ve Voyager 2'nin asÄ±l amacÄ±, Jüpiter ve Satürn'ün çevresinde dolaÅŸÄ±p fotoÄŸraf göndermekti. Voyager 2; sÄ±rasÄ±yla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etti. Araçlar, bilim insanlarÄ±nÄ±n Jüpiter'in uydusu Ä°o üzerindeki yanardaÄŸlarÄ±, Jüpiter'in ayÄ± Europa'nÄ±n buzla kaplÄ± yüzeyi altÄ±ndaki okyanusu ve Satürn'ün ayÄ± Titan'daki metan yaÄŸmurunu keÅŸfetmesine yardÄ±mcÄ± oldu.

Voyager 2, daha sonra Uranüs ve Neptün'e doÄŸru ilerlerken, Voyager 1 ise Satürn'ün yerçekiminin etkisiyle GüneÅŸ Sistemi'nin kÄ±yÄ±sÄ±na doÄŸru uzaklaÅŸmaya baÅŸladÄ±.

ÜZERÄ°NDE KOZMÄ°K IÅžINLARI Ä°NCELEMEK Ä°ÇÄ°N ARAÇLAR BULUNUYOR

Voyager 2, 2007'den bu yana heliosferin en dÄ±ÅŸ katmanÄ± olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyordu.

Tüm GüneÅŸ Sistemi'ni kapsayan kabarcÄ±k benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamÄ±yla güneÅŸ rüzgarlarÄ±ndan oluÅŸuyor. Burada bir tür koruma kalkanÄ± görevi gören güneÅŸ rüzgarlarÄ±, yÄ±ldÄ±zlararasÄ± uzaydan gelen kozmik Ä±ÅŸÄ±nlara karÅŸÄ± GüneÅŸ Sistemi'ni koruyor. NASA'nÄ±n ifadelerine göre heliosfer 37 milyar kilometre geniÅŸliÄŸe sahip.

Heliosferin en dÄ±ÅŸ katmanÄ± olan heliosheath, güneÅŸ rüzgarlarÄ±nÄ±n artÄ±k yÄ±ldÄ±zlararasÄ± Ä±ÅŸÄ±nlara yenik düÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'Ä±n teorik sÄ±nÄ±rÄ± olarak kabul ediliyor.

YÄ±ldÄ±zlararasÄ± uzaya ulaÅŸan ilk uzay aracÄ± Voyager 1, 2004 yÄ±lÄ±nda heliosheath'e varmÄ±ÅŸ ve 2013'te de heliopause sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geçmiÅŸti.

Toplam 983 milyon dolara mal olan uzay araçlarÄ±nÄ±n üzerinde, manyetik alanlar ve kozmik Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± incelemek için 5 farklÄ± araç bulunuyor.

'HEYECAN VERÄ°CÄ° AYLAR BÄ°ZÄ° BEKLÄ°YOR'

Voyager 2'nin yÄ±ldÄ±zlararasÄ± uzaya ulaÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren bilim insanÄ± John Richardson, "Bu görevde çalÄ±ÅŸmak benim bir kaÅŸif gibi hissetmeme neden oluyor. Çünkü gördüÄŸümüz her ÅŸey yeni, daha önce kimsenin gitmediÄŸi görmediÄŸi yerler" ifadelerini kullandÄ±.

Voyager 2 projesinde görev alan bir diÄŸer bilim insanÄ± Ed Stone ise, "Heliopause'un hemen ardÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zlararasÄ± uzayla ilgili bilmediÄŸimiz hâlâ çok fazla ÅŸey var. Voyager 2, Voyager 1'de bulunmayan bazÄ± ekipmanlara sahip. Çok daha farklÄ± bir konumdan ve farklÄ± bir zamanda yÄ±ldÄ±zlararasÄ± uzaya giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da unutmamak gerek. Heyecan veriici aylar bizleri bekliyor" ifadelerine yer verdi.

'VAKTÄ°NÄ°Z OLURSA BÄ°ZÄ° ZÄ°YARETE GELÄ°N' MESAJINI TAÅžIYOR

NASA'nÄ±n ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yÄ±lÄ±na kadar Dünya ile iletiÅŸim halinde kalacak. SonrasÄ±nda ise aracÄ±n yakÄ±t yetersizliÄŸi nedeniyle sessizliÄŸe gömülmesi ve yÄ±ldÄ±zlararasÄ± uzaydaki yolculuÄŸuna yalnÄ±z baÅŸÄ±na devam etmesi bekleniyor. Nükleer güçle çalÄ±ÅŸan Voyager 2'nin üzerindeki kameralar uzun süre önce kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Voyager 1 ve Voyager 2 aynÄ± zamanda 116 fotoÄŸraf, aralarÄ±nda Dünya'dan sesler, Louis Armstrong, Beethoven ve Navajo kabilesinden ÅŸarkÄ±larÄ±n bulunduÄŸu altÄ±n diskler ile DoÄŸu Çin'deki Amoy dilinde ''Uzaydaki dostlarÄ±mÄ±z, nasÄ±lsÄ±nÄ±z? Vaktiniz olursa bize ziyarete gelin'' mesajÄ± taÅŸÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 00:06

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