Mars'tan gelen ilk sesler kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±

KÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n yÃ¼zeyinde, sismik inceleme aracÄ± InSight tarafÄ±ndan kaydedilen sesler yayÄ±mlandÄ±.

ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta gezegene inen InSight'Ä±n güneÅŸ panellerine vuran rüzgarÄ±n sesinin kaydÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

NASA'nÄ±n Jet Ä°tiÅŸ LaboratuvarÄ±'nda görevli bilim insanÄ± Bruce Banerdt, bu ses kaydÄ±nÄ±n sürpriz bir geliÅŸme olduÄŸunu belirterek, InSight'Ä±n hareketi ölçümlemeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, haliyle buna ses dalgalarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± devinimin de dahil olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

KayÄ±tla ilk kez bir baÅŸka gezegenin sesi Dünya'da duyulurken, bilim insanlarÄ±, sesin saatte 24 kilometre hÄ±zla esen kuzeybatÄ± rüzgarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor.

NASA BaÅŸkanÄ± Jim Bridenstine de kayÄ±tla ilgili "Bir diÄŸer gezegenin yüzeyinde kaydedilen ilk sesleri duymak ayrÄ±calÄ±k. Harika bir ekibimiz var, NASA'da her gün inanÄ±lmaz ÅŸeyler yapÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Mars'a 26 KasÄ±m'da varan InSight, kÄ±zÄ±l gezegende sismik inceleme yapacak ve Mars'Ä±n yer altÄ± katmanlarÄ±na iliÅŸkin veri toplayacak. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 08:18

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