NASA, Mars'taki kum tepelerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi

Mars'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesinde keÅŸif ve araÅŸtÄ±rma yapan Mars KeÅŸif AvcÄ±sÄ± (MRO), Mars'ta T ve V harfi ÅŸeklindeki kum tepeciklerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

Mars'Ä±n yörüngesinde keÅŸif ve araÅŸtÄ±rma yapmak için tasarlanmÄ±ÅŸ çok amaçlÄ± uzay sondasÄ± Mars KeÅŸif AvcÄ±sÄ± (MRO), kÄ±zÄ±l gezegendeki T ve V harfi ÅŸeklindeki kum tepeciklerini görüntüledi.

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda kaydedilen görüntü "günün fotoÄŸrafÄ±" olarak paylaÅŸÄ±ldÄ±. KÄ±zÄ±l gezegendeki kum tepeciklerini görüntüleyen bilim insanlarÄ± T ve V harflerine benzeyen yapÄ±larÄ± yakÄ±ndan inceliyor. MRO'nun bölgedeki bu görüntüyü yakalamasÄ± güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tam olarak düÅŸtüÄŸü açÄ±yla da ilgili. Mars rüzgarlÄ± ve tozlu bir gezegen olduÄŸu için, KÄ±zÄ±l Gezegen'de kum tepeleri yaygÄ±n olarak bulunuyor. (Ä°stanbul/DHA)

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