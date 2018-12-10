24. Gezici Film Festivali Kastamonuâ€™da

Ankara Sinema DerneÄŸince, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen 24. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ baÅŸladÄ±.

Ankara Sinema DerneÄŸi’nin Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ±yla düzenlediÄŸi 24. Gezici Film Festivali Kastamonu'da baÅŸladÄ±.

Kastamonu Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Muharrem Çetin, Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen festival açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gezici festivalin verimli bir ÅŸekilde geçmesi için çalÄ±ÅŸan öÄŸrencilere teÅŸekkür etti.

SinemanÄ±n önemli bir araç olduÄŸunu vurgulayan Çetin, “Festivallerde bu kadar çok izleyici kitlesini bulmak zor. ÖÄŸrencilerimizin bu tür etkinliklere yoÄŸun bir ÅŸekilde katÄ±lmasÄ± bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Ankara Sinema DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet BoyacÄ±oÄŸlu ise 5 yÄ±ldÄ±r Kastamonu'da festivali düzenlediklerini söyledi.

Kastamonu seyircisinin festivale ilgisinin oldukça yoÄŸun olduÄŸunu ifade eden BoyacÄ±oÄŸlu, “Ersoy hocamÄ±zÄ±n bir mesajÄ±yla 5 yÄ±l önce buraya gelmeye baÅŸladÄ±k. Her yÄ±l heyecanla buraya gelmeye devam ediyoruz. Ä°lgi alakaya çok teÅŸekkür ederiz” diye konuÅŸtu.

Kastamonu Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. ÖÄŸretim Üyesi Ersoy Soydan da festivalin Kastamonu bölümünün Medya ve Ä°letiÅŸim TopluluÄŸunun ev sahipliÄŸinde gerçekleÅŸtirildiÄŸini dile getirdi.

Salonun tamamen dolduÄŸunu kaydeden Soydan, “GördüÄŸünüz gibi salon hÄ±nca hÄ±nç doldu. Kastamonu ayaÄŸÄ±ndaki gösterimler üniversitemiz, Kastamonu esnafÄ± ve öÄŸrencilerimizin katkÄ±larÄ±yla gerçekleÅŸtiriliyor. Herkesin bu coÅŸkuya katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

PerÅŸembe günü sona erecek olan festivalde 13 film sinemaseverlerle buluÅŸturulacak.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Kastamonu Üniversitesi Medya ve Ä°letiÅŸim TopluluÄŸunun ev sahipliÄŸinde düzenlenen festival, yönetmenliÄŸini Ahmet BoyacÄ±oÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± ‘ParanÄ±n Kokusu’ filminin gösterimi ile baÅŸladÄ±. (AA)

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