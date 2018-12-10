FotoÄŸraf: DHA
TIR'a Ã§arpan kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°zmir Bornovaâ€™da iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. TIR ile Ã§arpÄ±ÅŸan kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ YiÄŸit Ã–znemli yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°zmir'in Bornova ilçesinde, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü YiÄŸit Öznemli yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Kaza, Ä°zmir KemalpaÅŸa Caddesi'nde meydana geldi. Bornova'dan KemalpaÅŸa yönüne giden YiÄŸit Öznemli yönetimindeki kamyonet, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen Cemil TaÅŸ'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± TIR'a çarptÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda meydana gelen kazayÄ± gören diÄŸer sürücülerin ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sÄ±kÄ±ÅŸan Öznemli, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan Öznemli, yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Öznemli'nin cenazesi, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Öznemli'nin soÄŸutma ekipmanlarÄ± üreten firmada çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kazanÄ±n iÅŸyerine 1 kilometre kala gerçekleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi.
KazayÄ± yaralanmadan atlatan TIR ÅŸoförü TaÅŸ ise ifadesi alÄ±nmak üzere emniyete götürüldü. (Ä°zmir/DHA)