ErdoÄŸan: Geziâ€™de hak savunuculuÄŸuna soyunanlar Paris'te kÃ¶r, saÄŸÄ±rlar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DÃ¼nya Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼'nde 'BatÄ± ikiyÃ¼zlÃ¼, biz baÅŸÄ±ndan beri neysek oyuz' diye konuÅŸtu.

AKP Genel Merkezinde Dünya Ä°nsan HaklarÄ± Günü kapsamÄ±nda düzenlenen "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n Medeniyeti" programÄ±na katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, insan haklarÄ± örgütlerinin raporlarÄ±na raÄŸmen tozpembe bir tablo çizmeyi baÅŸardÄ±! ErdoÄŸan, Türkiye'ye kimsenin insan haklarÄ± dersi vermeye kalkamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Gezi eylemlerinde insan haklarÄ± savunuculuÄŸuna özellikle soyunanlar Paris'te yaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda kör, saÄŸÄ±r ve dilsiz hale dönüÅŸtüler" diyen ErdoÄŸan, "Gezi eylemlerinde dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±nÄ±z. Niye, burasÄ± Türkiye olduÄŸu için mi? Hadi ÅŸimdi aynÄ± ÅŸekilde yayÄ±nlayÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

"Türkiye'ye milyonlarca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±n ederken, bizi sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± açmaya davet edenler, kendi topraklarÄ±na yönelen aynÄ± insanlarÄ± dikenli teller ve duvarlar baÅŸta olmak üzere en sert tedbirlerle karÅŸÄ±ladÄ±lar. Kim insan haklarÄ± savunucusu? Biz mi, onlar mÄ±?" sorularÄ±nÄ± soran ErdoÄŸan, "ArtÄ±k hiç kimse ülkemize demokrasi, insan haklarÄ±, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz" dedi.

"Sadece darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda gösterilen duruÅŸ ile ÅŸehirlerimizde misafir ettiÄŸimiz milyonlarca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya gösterdiÄŸimiz kardeÅŸlik, bizi insan haklarÄ± ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan haklarÄ± denilince sorun aranacak yer asla Türkiye deÄŸildir" diyen ErdoÄŸan "Hiçbir fiyakalÄ± söz, hiçbir parÄ±ltÄ±lÄ± söylem, hiçbir ÅŸaÅŸaalÄ± hayat biçimi, BatÄ±'nÄ±n insan haklarÄ± ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüÄŸünü gizleyemez. Biz baÅŸÄ±ndan beri neysek bugün de oyuz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 15:23

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