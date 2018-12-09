10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼: Ä°nsan haklarÄ± ayaklar altÄ±nda

Ä°HD ve TÄ°HV'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin insan haklarÄ± tablosu yine Ã¶lÃ¼m ve baskÄ±larla dolu.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi ve Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapor, Türkiye’de insan haklarÄ±nÄ±n ayaklar altÄ±nda olduÄŸunu gösterdi. Yine binlerce ölüm, iÅŸkence ve hapis cezalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± rapora göre 2018’in ilk 11 ayÄ±nda 2 bin 710 kiÅŸinin yaÅŸam hakkÄ± ihlal edildi, yüzlerce insan iÅŸkence ve kötü muameleye maruz kaldÄ±. DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü ile toplantÄ± ve gösteri hakkÄ± ise bu süreçte neredeyse rafa kalktÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) ve Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV), 10 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± Günü dolayÄ±sÄ±yla Türkiye’nin insan haklarÄ± raporunu yayÄ±nladÄ±. Raporda, Türkiye’nin insan haklarÄ± ve demokrasi sorununun büyüdüÄŸüne dikkat çekilerek çeÅŸitli hak kategorilerinde gerçekleÅŸen ihlaller sÄ±ralandÄ±.

Rapora göre, 7 kez uzatÄ±larak iki yÄ±l süren OHAL dönemi, insan haklarÄ± ihlallerinin de yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönem oldu. Bu dönemde toplam 32 KHK yayÄ±mlandÄ±. KHK’lere eklenen isim listeleri sonucu 135 bin 147 kiÅŸi kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±. OHAL süresince en büyük zarar ifade özgürlüÄŸüne ve dolayÄ±sÄ±yla basÄ±n özgürlüÄŸüne verildi. YazÄ±lÄ± ve görsel medya baÅŸta olmak üzere 201 basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸu kapatÄ±lÄ±rken sadece 25’inin tekrar açÄ±lmasÄ±na izin verildi. OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun aÄŸÄ±r iÅŸleyiÅŸi ve aldÄ±ÄŸÄ± yetersiz kararlar ile OHAL’in etkisi daha da uzadÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ±â€™nda AKP'nin hak ihlalleri raporu

11 AYDA 2 BÄ°N 710 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N YAÅžAM HAKKI Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°

Rapora göre, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda en az 2 bin 710 kiÅŸinin yaÅŸam hakkÄ± ihlal edildi. Ölümlerin bin 797’sini iÅŸ cinayetleri, 529’unu ise güvenlik güçleri ile girilen çatÄ±ÅŸmalar oluÅŸturdu. Kolluk güçlerinin yargÄ±sÄ±z infazÄ±, dur ihtarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle veya rast gele ateÅŸ açmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken cezaevleri ve gözaltÄ± merkezlerinde ÅŸüpheli bir ÅŸekilde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 15 oldu. TÄ°HV verilerine göre 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda iÅŸkence ve diÄŸer kötü muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla toplam 538 kiÅŸi TÄ°HV’e baÅŸvurdu. BaÅŸvuranlarÄ±n 280’i aynÄ± yÄ±l içerisinde aynÄ± yÄ±l içerisinde iÅŸkence ve kötü muamele gördüÄŸünü belirtti. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nin (Ä°HD) verilerine göre ise 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda 284’ü gözaltÄ±nda kaba dayak ve diÄŸer yöntemlerle, 175’i gözaltÄ± yerleri dÄ±ÅŸÄ±nda ve 2 bin 260’Ä± güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantÄ± ve gösterilerde olmak üzere toplam 2 bin 719 kiÅŸi iÅŸkence ve diÄŸer kötü muamele ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

MAHPUS SAYISI 16 YILDA 4 KAT ARTTI

Raporda, AKP’nin iktidara geldiÄŸi 2002 yÄ±lÄ±ndan bugüne cezaevlerindeki mahpus sayÄ±sÄ±nda yaÅŸanan deÄŸiÅŸikliÄŸe de yer verildi. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, 31 AralÄ±k 2002’de Türkiye cezaevlerinde 59 bin 429 mahpus bulunuyordu. Bu sayÄ±, 430 bin kiÅŸinin denetimli serbestlikten yararlanmasÄ±na karÅŸÄ±n 385 Ceza ve Ä°nfaz Kurumunda KasÄ±m 2018 itibariyle 260 bin 144 kiÅŸiye çÄ±ktÄ±.

Ä°HD YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°NE 500’DEN FAZLA DAVA

Ä°nsan haklarÄ± örgütlerine yönelik baskÄ±lara da deÄŸinilen raporda, 1 Haziran 2018 tarihli Ä°HD raporuna göre, Ä°HD yöneticilerine açÄ±lmÄ±ÅŸ 500’den fazla dava olduÄŸu ifade edildi. Raporda, yalnÄ±zca Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Eren Keskin’e açÄ±lan davalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 143 olduÄŸu belirtilerek, 3 Ä°HD yöneticisinin de hâlâ tutuklu olduÄŸu dile getirildi. Raporda, TÄ°HV’nin kurucularÄ±, baÅŸkanÄ±, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerine yönelik de 30’dan fazla soruÅŸturma ve davanÄ±n sürdüÄŸü kaydedildi.

TOPLANTI VE GÖSTERÄ° HAKKI ORTADAN KALDIRILDI

Raporda, toplantÄ± ve gösteri özgürlüÄŸü kapsamÄ±ndaki hak ihlalleri de yer aldÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l toplantÄ± ve gösteri hakkÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l olduÄŸu ifade edilen raporda, 24 Haziran seçimlerinin dahi 25 ilde toplantÄ± ve gösteri yasaklarÄ± ile sürdürüldüÄŸü belirtildi. Rapora göre, 2018’in ilk 10 ayÄ±nda toplumun çeÅŸitli kesimleri tarafÄ±ndan düzenlenmek istenen barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilere 785 kez müdahalede bulunuldu. Bu müdahalelerin 621’i baÅŸta Ankara ve Ä°stanbul’da gerçekleÅŸen “Ä°ÅŸimi geri istiyorum” eylemlerine, 10’u Cumartesi Anneleri’nin açÄ±klamalarÄ±na, 3’ü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini isteyen Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸçilerinin eylemlerine yapÄ±ldÄ±. Bu müdahaleler sÄ±rasÄ±nda insanlar iÅŸkence düzeyine ulaÅŸan polis ÅŸiddetine maruz kaldÄ±. 3697 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 118 kiÅŸi de tutuklandÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net