Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ±â€™nda AKP'nin hak ihlalleri raporu

'AKP Ä°ktidarÄ±nÄ±n Halk Ä°hlalleri Karnesi': 22 bin 224 iÅŸ cinayeti, 14 bin 960 kadÄ±n cinayeti, 4 bin 3 Ã§ocuÄŸun yaÅŸam hakkÄ± ihlali

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ±yla ilgili rapor açÄ±kladÄ±. TanrÄ±kulu, AKP’nin iktidarda olduÄŸu 16 yÄ±llÄ±k süreçte 47 bin 910 kiÅŸinin yaÅŸam hakkÄ± ihlal edildiÄŸini söyledi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu tarafÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± kapsamÄ±nda “AKP Ä°ktidarÄ±nÄ±n Hak Ä°hlalleri Karnesi" isimli bir rapor hazÄ±rlandÄ±. Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) ve hak temelli çeÅŸitli örgütlerin verileri esas alÄ±narak hazÄ±rlanan rapora, net bir veri olmadÄ±ÄŸÄ± için Gezi eylemleri ve sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlalleri dahil edilmedi. Rapora göre, 2002- 2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 47 bin 910 kiÅŸinin yaÅŸam hakkÄ± ihlal edildi. YaÅŸam hakkÄ± ihlallerinin 22 bin 224’ünü iÅŸ cinayetleri, 14 bin 960’Ä±nÄ± kadÄ±n cinayetleri, 4 bin 3’ünü ise çocuÄŸun yaÅŸam hakkÄ± ihlalleri oluÅŸturdu.

Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ° 13 KATTAN FAZLA ARTTI

Rapora göre, iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 2002’den 2017’ye kadar 13 kattan fazla arttÄ±. AKP’nin iktidara geldiÄŸi 2002 yÄ±lÄ±nda 146 iÅŸ cinayeti yaÅŸanÄ±rken bu sayÄ± 2003’te 811, 2007’de bin 44, 2010’da bin 454, 2017’de ise 2 bin 6 oldu. 2018’in ÅŸimdiye kadarki döneminde ise en az bin 797 kiÅŸi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

4 BÄ°N ÇOCUÄžUN YAÅžAM HAKKI Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°

2011- 2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da 4 bin 3 çocuÄŸun yaÅŸam hakkÄ± ihlal edildi. 2011 yÄ±lÄ±nda 815, 2012 yÄ±lÄ±nda 606, 2013 yÄ±lÄ±nda 633, 2014 yÄ±lÄ±nda 627, 2015 yÄ±lÄ±nda 875, 2016 yÄ±lÄ±nda 242, 2017 yÄ±lÄ±nda 138 ve 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan ÅŸimdiye kadar 67 çocuÄŸun yaÅŸam hakkÄ± ihlal edildi. ÇocuklarÄ±n yaÅŸam hakkÄ± ihlallerinde en büyük neden ihmaller oldu. 435 çocuk iÅŸ cinayetleri sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken 2011-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 2 bin 311 çocuk ihmaller sonucu hayata gözlerini yumdu.

21 KÄ°ÅžÄ°YE Ä°ÅžKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

TanrÄ±kulu'nun raporunda, iÅŸkence ve kötü muameleye iliÅŸkin veriler de paylaÅŸÄ±ldÄ±. Rapora göre, 2002- 2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 21 bin 325 kiÅŸiye iÅŸkence ve kötü muamelede bulunuldu. AKP'nin iktidara geldiÄŸi 2002 yÄ±lÄ±nda 988 olan iÅŸkence ve kötü muamele sayÄ±sÄ± bu yÄ±ldan itibaren düÅŸüÅŸ gösterse de 2014 yÄ±lÄ± ile birlikte yeniden büyük oranda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Raporda, 2014 yÄ±lÄ±nda bin 39, 2015 yÄ±lÄ±nda 5 bin 671, 2016 yÄ±lÄ±nda 5 bin 606, 2017 yÄ±lÄ±nda 2 bin 278 kiÅŸinin iÅŸkence ve kötü muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Rapora göre, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸimdiye kadarki döneminde ise 2 bin 214 kiÅŸi iÅŸkence ve kötü muamele gördü. (Ankara/EVRENSEL)

HAFTADA 230 BÄ°N 483 KÄ°ÅžÄ° ÅžÜPHELÄ° OLDU!

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi de Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± ile ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±. Hemen her alanda hak ihlallerinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Türkiye’de, 2017 yÄ±l sonu verilerine göre Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nda soruÅŸturma evresinde ÅŸüpheli olarak hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 11 milyon 985 bin 118’e ulaÅŸtÄ±.

Bu rakam 2006 yÄ±lÄ±nda 2 milyon 943 bin 33’tü. 2006-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nca haklarÄ±nda soruÅŸturma dosyasÄ± açÄ±lan yurttaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ± yüzde 307 oranÄ±nda artarken, geçtiÄŸimiz yÄ±l Türkiye’de haftada 230 bin 483, dakikada 23 kiÅŸi hakkÄ±nda ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°fade özgürlüÄŸünün geniÅŸletilmesi amacÄ±yla TCK 301’de deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, sanÄ±k olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda yüzde 43 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Özellikle muhalif düÅŸünceyi bastÄ±rmak için her fÄ±rsatta devreye sokulan 301’nci madde gereÄŸince sanÄ±k olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 2006’da 526 iken, 2017’de 754’e ulaÅŸtÄ±. 2006-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 301 nedeniyle sanÄ±k olan toplam kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 4 bin 21 olarak kayÄ±tlara geçti.

CUMHURBAÅžKANINA HAKARET SUÇUNDA PATLAMA

2003 yÄ±lÄ±nda toplam 4 olan sanÄ±k sayÄ±sÄ± 2017 yÄ±lÄ± sonunda 6 bin 33’e ulaÅŸtÄ±. SanÄ±k sayÄ±sÄ±ndaki yüzde 201 binlik artÄ±ÅŸ, Cumhuriyet tarihinde kÄ±rÄ±lmasÄ± güç bir rekorun da habercisi. 2003 -2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret gerekçesiyle sanÄ±k olan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 109 iken, bu rakamÄ±n 2007-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda önce 895’e, 2015-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise 12 bin 168’e yükseldiÄŸi görülüyor. 2003-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret gerekçesiyle sanÄ±k sandalyesine oturan 15 yaÅŸÄ±ndan küçük sadece 1 çocuk bulunurken bu rakam 2007-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda önce 8’e, 2015-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise 113’e yükseliyor. 2003-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hakaret gerekçesiyle hakkÄ±nda mahkumiyet kararÄ± verilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 31 iken, bu sayÄ± 2007-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 243’e, 2015-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise 3 bin 221’e yükseliyor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 14:12

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