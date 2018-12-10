Ã‡ineli kÃ¶ylÃ¼lerin mÃ¼cadelesi yasayÄ± Ã§Ä±karttÄ±

Ã‡evre kanunu, kendi kÃ¶ylerinde iÅŸgalci durumda gÃ¶rÃ¼nen Ã‡inelilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. KÃ¶ylÃ¼nÃ¼n Ä±srarlÄ± mÃ¼cadelesi yasa Ã§Ä±karttÄ±rdÄ±.Â

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlanan "Çevre kanunu ve bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair kanun" birçok yönü ile eleÅŸtirilirken Çineli tapu maÄŸduru köylülerin ise yüzünü güldürdü. Kanuna konulan geçici madde yÄ±llardÄ±r kendi köylerinde iÅŸgalci durumda görünen köylülerin sorununu çözdü.

KENDÄ° KÖYÜNDE Ä°ÅžGALCÄ° OLDULAR

AydÄ±n’Ä±n Çine ilçesine baÄŸlÄ± Karakollar, Kahraman, Evciler, ÇaltÄ±, YaÄŸcÄ±lar, Kuruköy, Yolboyu köylerindeki arazilerin 1952 yÄ±lÄ±nda mera olarak tespiti yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve tapuya da mera ya da harman yeri olarak kaydedilmiÅŸti. 1988-1991 yÄ±llarÄ±nda 2981 SayÄ±lÄ± Yasa uygulanarak bu alanlar parsellenmiÅŸ ve il özel idaresi adÄ±na tescili yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda Hazine, tapu iptal davasÄ± açarak meralarÄ±n 2981 SayÄ±lÄ± Yasa kapsamÄ±na girmediÄŸini, bu nedenle yapÄ±lan satÄ±ÅŸlarÄ±n yolsuz tescil olduÄŸunu, yasanÄ±n bu köylere yanlÄ±ÅŸlÄ±kla uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 800 ailenin tapularÄ± arazilerin mera olarak görünmesi nedeniyle Çine Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmiÅŸti. BilirkiÅŸilerin tapularÄ±n bulunduÄŸu alanlarÄ±n mera vasfÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, meraya dönüÅŸtürülmelerinin de mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmesine raÄŸmen alÄ±nan bu kararÄ± YargÄ±tay da onaylayÄ±nca yaklaÅŸÄ±k 4 bin köylü yarÄ±m asÄ±rdÄ±r kullandÄ±klarÄ± arazilerinde bir anda "iÅŸgalci" konumuna düÅŸmüÅŸtü.

YÄ±llardÄ±r bu yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n düzeltilmesi için mücadele eden köylüler, her yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sÄ±rasÄ±nda bu durumu düzenleyecek bir deÄŸiÅŸiklik beklentisini milletvekillerine iletirken, deÄŸiÅŸiklik talepleri AKP hükümetleri döneminde "emsal teÅŸkil eder" endiÅŸesi ile ÅŸimdiye kadar yerine getirilmemiÅŸti.

GEÇÄ°CÄ° MADDE Ä°LE KÖYLÜLERÄ°N BÜTÜN HAKLARI VERÄ°LDÄ°

Yerel seçimlere çok az bir süre kala çÄ±karÄ±lan "Çevre kanunu ve bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair kanun" da Çineli köylülerin bu sorunlarÄ±na nihayet bir çözüm üretildi. Bugün Resmi Gazete'de yayÄ±nlanarak yürürlüÄŸe giren kanunun 19. maddesi ile1998 tarihli ve 4342 sayÄ±lÄ± Mera Kanununa eklenen geçici 4. maddede yÄ±llardan beri bu köylerin arazilerinde bulunan yapÄ±lar nedeniyle buralarÄ±n mera, yaylak, kÄ±ÅŸlak olarak kullanÄ±mÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. Maddede ÅŸöyle denildi; "mera komisyonu tarafÄ±ndan tespit edilecek taÅŸÄ±nmazlardan belediye, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± adÄ±na tescil edilmiÅŸ olanlar ile il özel idaresince Ä°mar Kanununu hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilen veya aynÄ± Kanuna ve diÄŸer mevzuata göre satÄ±lan taÅŸÄ±nmazlarÄ±n tescilleri ot bedeli dahil herhangi bir bedel talep edilmeksizin aynen devam eder". Bu taÅŸÄ±nmazlar hakkÄ±nda Hazinece dava açÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi kanunda, "açÄ±lmÄ±ÅŸ olan davalardan vazgeçilir" denildi. Maddede, "Hazinece bu taÅŸÄ±nmazlar hakkÄ±nda belediye, il özel idaresi, hak sahibi olanlar veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± aleyhine açÄ±lan davalar sonucunda Hazine adÄ±na tesciline veya mera, yaylak ve kÄ±ÅŸlak olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ±na ve özel siciline yazÄ±lmasÄ±na karar verilen, kesinleÅŸen ve henüz tapuda iÅŸlemleri yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olan taÅŸÄ±nmazlar hakkÄ±nda da aynÄ± hüküm uygulanÄ±r. KararlarÄ± infaz edilenler ise önceki kayÄ±t maliklerine veya kanuni mirasçÄ±larÄ±na bedelsiz olarak devredilir.” ifadelerine yer verildi.

‘KENDÄ° YASALARINI YAPTIRDILAR’

Köylülerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan AydÄ±n Barosu avukatlarÄ±ndan Hicran DanÄ±ÅŸman, “Tapu kaydÄ±nda mera yazÄ±yor diye yerleÅŸim alanlarÄ±ndaki gayrimenkullere idare tarafÄ±ndan el konulmasÄ± akÄ±llara zarar bir uygulamaydÄ±. Hukuki yollar tÄ±kanmÄ±ÅŸtÄ± ve yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerekiyordu. Bu noktada köylüler haklarÄ± için mücadele ettiler, bu mücadeleleri verilen sözlerle kesintiye uÄŸratÄ±lsa da bir kere seslerini duyurdular ve taleplerinden asla vazgeçmediler. Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak haklarÄ±nÄ± sonuna kadar talep ettiler ve kendi yasalarÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±lar” ifadelerini kullandÄ±.

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