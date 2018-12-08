EMEP: SarÄ± Yelekliler hak, onur ve adalet iÃ§in mÃ¼cadele ediyor

Emek Partisi (EMEP), Fransa'da 'SarÄ± Yelekliler'in devam eden eylemlerine destek aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, Fransa’da 'SarÄ± Yelekliler'in eylemleriyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 'SarÄ± Yelekliler’in hak, onur ve adalet için mücadele ettiÄŸini belirterek “Fransa hükümeti ve Macron’un mücadele eden emekçilere uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yoruz” dedi.

AkaryakÄ±t zammÄ±nÄ± protestoyla baÅŸlayan ve talepleri geniÅŸleyerek devam eden halk eylemlerinin, Fransa hükümetinin geri adÄ±mlar atmasÄ±na yol açacak kadar etkili olduÄŸunu vurgulayan Gürkan, “Ne var ki SarÄ± Yelekliler’in vergi düzenlemesinden, asgari ücretin insanca yaÅŸanabilir bir düzeye çekilmesine kadar 42 talebi içeren deklarasyonundan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi, özünde halkÄ± yoksullaÅŸtÄ±ran iktisadi politikalara karÅŸÄ± bir direniÅŸe dönüÅŸen eylemler, baÅŸÄ±ndan itibaren olaÄŸanüstü bir ÅŸiddete maruz kaldÄ±” dedi.

‘ALINAN ÖNLEMLER BURJUVA DEMOKRASÄ°SÄ°NÄ°N DE GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMEKTEDÄ°R’

'SarÄ± Yelekliler’in eyleminin arkasÄ±nda faÅŸist Le Pen'in olduÄŸunu söyleyerek itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan Fransa hükümeti ve CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un bu hareketin taÅŸradan Paris’e kadar geniÅŸlemesini, toplumun diÄŸer kesimlerinden de destek bularak büyümesini engelleyemediÄŸini ifade eden Gürkan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bugün de, eylem çaÄŸrÄ±sÄ± yapan SarÄ± Yeleklileri durdurmak için baÅŸkent, güvenlik aygÄ±tlarÄ±yla kuÅŸatÄ±larak ölü bir kente dönüÅŸtürülmüÅŸ bulunuyor. SabahÄ±n erken saatlerinde gözaltÄ±lar yaÅŸandÄ±. AkaryakÄ±t zammÄ±nÄ±n 6 ay boyunca geri çekilmesini yeterli görmeyen SarÄ± Yelekliler asgari ücretin artÄ±rÄ±lmasÄ±, yol masraflarÄ±nÄ±n iÅŸveren tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±, acil tüketim maddelerindeki KDV’nin düÅŸürülmesi, servet vergisinin tekrar yürürlüÄŸe konmasÄ± gibi talepleri için yine alanlara çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±rken, alÄ±nan bu türden önlemler burjuva demokrasisinin de gerçek yüzünü göstermektedir.”

‘SARI YELEKLÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ° BÜTÜN EMEKÇÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ°DÄ°R’

HalkÄ±n taleplerine, dün boykot yapan liselileri gözaltÄ±na alarak, bugün de kenti 89 bin polis ve zÄ±rhlÄ± araçlarla tahkim ederek yanÄ±t veren bir iktidarÄ±n halkÄ± temsil edemeyeceÄŸini vurgulayan Gürkan; “SarÄ± Yeleklilerin talepleri, neoliberal politikalar yüzünden yaÅŸam ve geçim imkanlarÄ± daralan bütün emekçilerin talebidir. 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri ile FransÄ±z emekçilerinin taleplerinin özü aynÄ±dÄ±r. Maruz kaldÄ±klarÄ± muamele de benzerdir. Giderek derinleÅŸen krizin yükünü emekçilere yüklemek üzere gündeme giren ekonomik politikalar ve bütçe tasarÄ±sÄ±nÄ±n içeriÄŸi, Türkiye’de de Fransa’dakine benzer sonuçlar yaratmaya adaydÄ±r” dedi

‘FRANSIZ EMEKÇÄ°LERÄ°NÄ°N MÜCADELESÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORUZ’

“Fransa hükümetinin ve Macron’un uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yoruz. Emekçilerin eylemlerine karÅŸÄ± korkutma ve sindirme taktiÄŸi uygulamaktan baÅŸka bir yol tercih etmeyen Macron ve Fransa hükümeti, tutumunu deÄŸiÅŸtirmeli ve eylem yapan halk kesimlerinin taleplerini kabul etmelidir” diyen Gürkan, Emek Partisi olarak, hak, onur ve adalet arayÄ±ÅŸÄ± için alanlara çÄ±kan Fransa’daki emekçilerin haklÄ± mücadelesini desteklediklerini dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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