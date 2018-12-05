Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ± 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildi

Fransa'da 'sarÄ± yeleklilerin' akaryakÄ±t zamlarÄ±na karÅŸÄ± eylemleri sonuÃ§ verdi. AskÄ±ya alÄ±nan zamlarÄ±n 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Fransa'da "sarÄ± yeleklilerin" protesto ettiÄŸi akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± için iptal edildiÄŸi açÄ±klandÄ±.

AA'da yer alan haberde FransÄ±z basÄ±nÄ±n, Elysee kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerde, daha önce 6 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±nan akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l için iptal edildiÄŸi bellirtildi.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe 4 AralÄ±k günü düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda SarÄ± Yeleklerin protesto ettiÄŸi akaryakÄ±ta ve elektriÄŸe getirilen ek vergilerin altÄ± ay süre ile askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ülke genelinde SarÄ± Yelekler adÄ± altÄ±nda örgütlenen eylemciler, 17 KasÄ±m’dan bu yana hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi koymasÄ±nÄ± protesto etmek için sokaklara dökülmüÅŸ, protestolar, Macron ve hükümete karÅŸÄ± daha geniÅŸ çaplÄ± taleplerle isyana dönüÅŸmüÅŸtü. (HABER MERKEZÄ°)

Fransa akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ± iptal edebilir

6 soruda 'SarÄ± Yelekliler' hareketi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 00:08

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