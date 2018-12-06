Fransa'da polis sarÄ± yelekliler iÃ§in greve Ã§Ä±kacak

Fransa'da polis sendikasÄ±, sarÄ± yeleklilerin taleplerini destekleyerek cumartesiden itibaren sÃ¼resiz greve Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Fransa'da polis sendikasÄ± Vigi, sarÄ± yelekliler eylemlerine destek için cumartesiden itibaren süresiz greve gidileceÄŸini duyurdu.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ülkenin en köklü polis sendikalarÄ±ndan Vigi, akaryakÄ±t zamlarÄ± ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi için sokaÄŸa çÄ±kan 'sarÄ± yeleklilerin' eylemlerini desteklemek amacÄ±yla cumartesi gününden itibaren grev yapacak. Sendika açÄ±klamasÄ±nda, "SarÄ± yeleklilerin istekleri hepimizi ilgilendiriyor. Yasal olarak onlarla dayanÄ±ÅŸma içinde olmanÄ±n zamanÄ±dÄ±r" ifadelerine yer verildi.

AA'nÄ±n haberine göre greve, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan idari, teknik ve adli tÄ±p memurlarÄ± ve iÅŸçilerin de katÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

SarÄ± yelekliler cumartesi Paris'in sembolleri arasÄ±nda yer alan Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde eylemler düzenleyecek.

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n kötüleÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan sarÄ± yelekliler eylemi ülkede uzun süredir devam eden ve güvencesizleÅŸtirmeye, iÅŸsizliÄŸe karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen irili ufaklÄ± eylemlerin yeni bir boyutunu oluÅŸturuyor.

AkaryakÄ±ta konulan ek vergiyle baÅŸlayan eylemler, uzun süredir kemer sÄ±kmaya, bedel ödemeye zorlanan ve talepleri duyulmayan emekçilerin kendiliÄŸinden bir isyanÄ± olarak devam ediyor.

BaÅŸkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 AralÄ±k'ta düzenlenen, binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gösteride polisin eylemcilere sert saldÄ±rÄ±sÄ±, sokaklarda araçlarÄ±n ve çöp bidonlarÄ±nÄ±n yakÄ±lmasÄ± sonrasÄ± Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve maÄŸaza kepenk kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Ülkenin birçok kentindeki eylem nedeniyle caddeler ve yollar kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemlerin baÅŸÄ±ndan bu yana çÄ±kan olaylarda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ ve bin 424 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 'SarÄ± yeleklilerin' protesto ettiÄŸi akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± için iptal edildiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ± 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildi

6 soruda 'SarÄ± Yelekliler' hareketi

www.evrensel.net