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CHP 105 belediye iÃ§in baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± belirledi
24 Ekim 2018 16:08
Cumhuriyet Halk Partisi, tamamÄ± ilÃ§e ve beldeleri kapsayan 105 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Parti Meclisi'nde, CHP'nin ilk belediye baÅŸkan adaylarÄ± belirlendi.
CHP'nin tamamÄ± ilçe ve beldeleri kapsayan 105 adayÄ± açÄ±klandÄ±. BaÅŸkan adayÄ± belirlenen yerler arasÄ±nda Ä°stanbul ve Ä°zmir'den herhangi bir belediye yer almazken Ankara'dan ise sadece Güdül ilçesi için aday belirlendi. AçÄ±klanan isimler arasÄ±ndaki 39 adayÄ±n CHP'nin mevcut ilçe ve belde belediye baÅŸkanlarÄ± olduÄŸu bildirildi.
CHP'nin 105 belediye için belirlediÄŸi
baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n listesine ulaÅŸmak için tÄ±klayÄ±n
(HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 16:10
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