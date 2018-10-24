CHP 105 belediye iÃ§in baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± belirledi

Cumhuriyet Halk Partisi, tamamÄ± ilÃ§e ve beldeleri kapsayan 105 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Parti Meclisi'nde, CHP'nin ilk belediye baÅŸkan adaylarÄ± belirlendi.

CHP'nin tamamÄ± ilçe ve beldeleri kapsayan 105 adayÄ± açÄ±klandÄ±. BaÅŸkan adayÄ± belirlenen yerler arasÄ±nda Ä°stanbul ve Ä°zmir'den herhangi bir belediye yer almazken Ankara'dan ise sadece Güdül ilçesi için aday belirlendi. AçÄ±klanan isimler arasÄ±ndaki 39 adayÄ±n CHP'nin mevcut ilçe ve belde belediye baÅŸkanlarÄ± olduÄŸu bildirildi.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 16:10

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