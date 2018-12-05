Doktor sonuçlara ne zaman bakacak?

Sema ÖZDİYAR YILDIRIM

SES Manisa Şube Eş Başkanı

Ben bir sağlık emekçisiyim. Üniversite hastanesinde bir poliklinikte çalışıyorum. Sağlık sorunlarım için ben de başka polikliniklerde muayene oluyorum. Sonbaharla birlikte öksürük, burun akıntısı, boğaz gıcıklanması gibi şikayetlerim başladı. Bütün yazı sağlam geçirirken neden kışı hep hasta geçiririz hiç merak ettiniz mi? Ben bu konuda ilaç firmalarının parmağı olduğunu düşünüyorum. Biz hastalanalım ki onlar ilaç satsın değil mi? Peki bu kadar çok hastaya bakacak doktor var mı?

Üniversite hastaneleri aynı zamanda bir eğitim kurumudur. Sizin muayene olmak için can attığınız hocalar (profesör, doçent) geleceğin doktorlarını yetiştirmekle görevlidirler. Bir de bilimsel araştırma yapmaları lazım... Sonra günlük polikliniklerde muayene olan hastalardan sorumlular. Özel hasta muayenesi de yapabiliyorlar. Nereye yetişsinler, yetişemiyorlar. Polikliniklerde onlar adına muayene yapıp tetkikler isteyen asistanlar, sonuçları hocalarına danışarak size bilgi vermek zorundalar. Bu asistanlar günde 100'e yakın hastayı muayene etme becerisini göstermek zorunda olduğu gibi, hocasına danışmak, ondan eğitim almak, eğitim seminerlerine katılmak zorundadırlar. Cerrahi branş asistanıysa, ameliyata da girmeleri gerekiyor tabi. Yemek yemek şöyle dursun, siz kapıda muayene olmayı beklerken gelen çayı kahveyi de içemiyorlar. O yüzden boş yere “zıkkım içsin” demeyin çünkü zaten içemiyorlar. Buz gibi olup lavaboya dökülüyor.

“Bazıları dayağı hak ediyor” diyorsunuz ya, etmiyorlar. Çünkü bunca işi size verseler, bir gün bile çalışmazsınız. Sizin 4 saat durmaya tahammül edemediğiniz hastanede onlar gündüz hasta baktıktan sonra gece nöbet tutup uykusuz kalıyor, sonra ertesi gün yine poliklinikte hasta bakmaya devam ediyorlar. Maddi karşılığını ise hiçbir zaman alamıyorlar. Hani sizin verginizle ödeniyor zannettiğiniz maaşlarını, alınlarının teriyle çalışıp kazanıyorlar. Verginizin nereye gittiğini biraz daha düşünürseniz bulursunuz. Evet işin çalışan tarafı böyle.

Bir de hasta tarafına geçelim. Çalışırken, yani başka hastalara bakarken gidip muayene olmam mümkün olmuyor. Bu yüzden izin alıp birkaç polikliniğe muayene olayım dedim. Tansiyon, romatoid artrit, vertigo, astım, gastrit hepsini büyütmüşüm içimde. Personel olma ayrıcalığımı kullanmadan herkes gibi sıramı bekleyeyim bakalım dedim. Yine de ilk sırayı alabildiğim için sıram 1 numara. 65 yaş üstü hastalar, çocuklar, kanser hastaları, personel sırası derken 9. sırada girebildim doktorun yanına. Durumumu değerlendirmek için tetkikler isteyerek gönderdi beni. Sonuçlar öğleden sonra çıkacaktı. Öğleden sonra da muayene olmaya gelenler olduğu için sonuç bakmaya geçemedi. 14.00, 14.30, 15.00,... Hasta bitmiyordu. Hasta girişine sınırlama konulsa, “Bizi hastaneden geri çevirdi” diye şikayet ediyorsunuz ya, etmeyin diye “her gelene bakın” denildi. Bu yüzden doktor her gelenden tetkik istedi gönderdi, tetkik istedi gönderdi. İstediği tetkikleri bakmaya bir türlü geçemedi. 15.30,16.00. Mesai bitti aslında. Ama o daha sonuçları değerlendirip ilaç yazacak. “Mesaim bitti, ben gidiyorum” diyemiyor. Çalışacağı fazla mesainin ücretini alamadan bakacak hastalara. Çünkü eğer giderse siz şikayet ediyorsunuz. Canını çıkarana kadar çalıştıracaksınız doktorunuzu... Ben 1 numarayım ama 11 tane 65 yaş üstü, 6 tane kanser hastası, 2 çocuk 3 personelden sonra başlayacağı normal muayene sırasındayım. Bense ayakta duramayacak kadar hasta olduğum halde, 4’e kadar bekledim ve onun yükünü hafifletmek için sonuçlarımı göstermeden eve döndüm.

Doktora lanet okumadım. Onu öldürmek de istemedim. Çünkü biliyorum ki, o hastanede yeteri kadar poliklinik olmaması onun suçu değil. İhtiyaç kadar asistan adayını anabilim dalı başkanı ister, hatta rektör bile onaylar ama burada kriz yaşansın diye kadro verilmez. Çünkü biz polikliniklerde rahat rahat muayene olursak özel hastaneye kim gidecek? Muayenehanelere kim başvuracak? Şimdi muayenemi tamamlamam için önümde üç seçenek var.

1) Üniversite hastanesi bünyesinde bir hocaya yaklaşık 150 liraya muayene olmak.

2) Bir özel hastanede muayene olmak ki, orada merhabaya 60 lira istiyorlar. Kan tetkiki akciğer filmi derken en az 250 lira verip muayene olabilirim.

3) Ya da tüm sorularıma cevap alacağım, insan gibi muayene olacağım bir özel muayenehanede 400 lira olan muayene ücreti karşılığında sağlığımı satın alabilirim. Tercihimi yapmadan önce, bütün bu olanların gerçek sorumlusunun kimler olduğunu bildiğim için ne muayenehanede çalışandan ne özelde çalışandan, ne de poliklinikte ter dökenden nefret etmediğimi yine hatırlatmak istiyorum. Bütün bu olanların tek sorumlusu, kötü sağlık politikaları üreten siyasilerdir. Öfkenizi doğru yere yansıtırsanız, toplumca sağlığımız daha düzenli olacaktır. Sağlıcakla kalın.