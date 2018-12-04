YargÄ±tay HDP'li Ä°dris Baluken'in hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±

YargÄ±tay, yerel mahkemenin eski HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken'e verdiÄŸi 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, eski HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken'e yerel mahkemenin "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiÄŸi 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, Ä°dris Baluken'e "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçlamasÄ±yla 7 yÄ±l 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçlamasÄ±yla 4 yÄ±l 7 ay, 4 kez "toplantÄ± gösteri yürüyüÅŸleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yÄ±l 7 ay hapis cezasÄ± veren DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin kararÄ±nÄ± uygun bulan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararÄ±nÄ±, Baluken'in avukatlarÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine inceledi.

AA'nÄ±n haberine göre "Terör örgütü yöneticilerinin talimatÄ± veya örgütün çaÄŸrÄ±larÄ± doÄŸrultusunda gerçekleÅŸtirilen ve terör örgütünün propagandasÄ±na dönüÅŸen ÅŸiddet eylemleri ve faaliyetlerin siyasi parti çalÄ±ÅŸmasÄ± olarak kabulü mümkün deÄŸildir" diyen YargÄ±tay kararÄ±nda "SanÄ±ÄŸÄ±n süreklilik, çeÅŸitlilik ve yoÄŸunluk içeren eylemleri nedeniyle 'silahlÄ± terör örgütüne üye olmak' suçunu iÅŸlediÄŸine dair kabulde isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ±" ifadelerini kullandÄ±. Kararda, 5 yÄ±lÄ±n altÄ±ndaki cezalarÄ±n Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince onaylanarak kesinleÅŸtiÄŸi ve bu cezalara yapÄ±lan itirazÄ±n da reddedildiÄŸi belirtildi.

DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 4 Ocak'ta Baluken'e "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yÄ±l 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 4 yÄ±l 7 ay, 4 kez de "toplantÄ± gösteri yürüyüÅŸleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yÄ±l 7 ay hapis cezasÄ± vermiÅŸti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi de 23 MayÄ±s'ta yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan uygun bulmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 21:30

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