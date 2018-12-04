Tuncel ve KÄ±ÅŸanak'Ä±n bireysel baÅŸvurularÄ± reddedildi

AYM, DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel ve eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanakâ€™Ä±n bireysel baÅŸvurularÄ±nÄ± reddetti.

Anayasa Mahkemesi, ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ iddiasÄ±yla tutuklanan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ±yken görevden alÄ±nan Gültan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel'in kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸi haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekçesiyle yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurularÄ±n dayanaktan yoksun olduÄŸu iddiasÄ±yla kabul edilemeyeceÄŸine karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yayÄ±mlanan karara göre, 2010'da BDP'nin eÅŸ genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, 2014'te DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen KÄ±ÅŸanak hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Daha önce yürütülen soruÅŸturma dosyalarÄ± da birleÅŸtirilen KÄ±ÅŸanak, 30 Ekim 2016'da ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

Tutuklu yargÄ±lanan KÄ±ÅŸanak, son tutuklama kararÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

KÄ±ÅŸanak baÅŸvuru dilekçesinde, isnat edilen eylemlerin ifade özgürlüÄŸü ve siyasi faaliyette bulunma hakkÄ± kapsamÄ±nda olduÄŸu gerekçeleriyle tutuklanmasÄ±nÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini vurguladÄ±. AYM, baÅŸvuruyu dayanaktan yoksun olduÄŸu iddiasÄ±yla kabul edilemez buldu.

AYM kararÄ±nda, KÄ±ÅŸanak'Ä±n terör örgütüne üye olma suçundan 5271 sayÄ±lÄ± Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi uyarÄ±nca tutuklandÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla tutuklama tedbirinin kanuni dayanaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddia edildi.

Kararda, baÅŸvurucunun tutuklanmasÄ±na karar veren DiyarbakÄ±r 1. Sulh Ceza HakimliÄŸinin, KÄ±ÅŸanak'Ä±n terör örgütünün üyesi olma suçu yönünden kuvvetli suç ÅŸüphesinin bulunduÄŸu sonucuna vardÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Kararda tutukluluk kararÄ±na DTK faaliyetlerinin dayanak gösterilmesi de dikkat çekti.

SEBAHAT TUNCEL'Ä°N BAÅžVURUSU

Tuncel'in baÅŸvurusuna iliÅŸkin karar da Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±.

Karara göre, Tuncel, 2007'de DTP, 2011'de BDP'den Ä°stanbul Milletvekili seçildi, daha sonra DBP'ye katÄ±ldÄ± ve bu partinin eÅŸ genel baÅŸkanÄ± oldu.

HDP’li milletvekillerine dönük operasyonlarÄ± protesto etmek için 2016'da DiyarbakÄ±r Adliye binasÄ± önünde toplanan halkÄ±n içinde bulunan Tuncel, polis saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Tuncel, 6 KasÄ±m 2016'da DiyarbakÄ±r 2. Sulh Ceza HakimliÄŸince ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

Tutuklu yargÄ±lanan Tuncel, tutukluluÄŸa devam kararÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n reddedilmesi üzerine, Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

Tuncel, suçlamaya konu eylemlerinin siyasi faaliyetler esnasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar olduÄŸunu, kuvvetli suç ÅŸüphesinin ve tutuklama nedenlerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tutuklamanÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini söyledi. AYM, Tuncel'in baÅŸvurusunu da dayanaktan yoksun olduÄŸu iddiasÄ±yla reddetti.

Kararda, Tuncel'in Demokratik Toplum Kongresi toplantÄ±larÄ±na katÄ±lmasÄ± da ‘haklÄ±’ tutukluluk gerekçesi olarak sunuldu. (AA)

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