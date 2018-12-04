Maden iÅŸÃ§ileri Ã¶lÃ¼nce hatÄ±rlanmak istemiyor

4 AralÄ±k DÃ¼nya Madenciler GÃ¼nÃ¼'nde konuÅŸan maden iÅŸÃ§ileri, Ã¶lÃ¼mler olunca hatÄ±rlanmak istemiyor. Ä°ÅŸÃ§ilerin en bÃ¼yÃ¼k hayali saÄŸ salim emekli olabilmek.

4 AralÄ±k Dünya Madenciler Günü'nde meslektaÅŸlarÄ±na kazasÄ±z mesailer dileyen maden iÅŸçisi GünaydÄ±n Demirel, "Biz kazalar olunca, ölümler olunca hatÄ±rlanÄ±yoruz. Bunlar için üzülüyoruz. Yerin altÄ±nda binlerce iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekmek mücadelesinde olduklarÄ±nÄ±n bilinmesini istiyoruz" dedi.

DHA'dan Gürkay GündoÄŸan ve Cüneyt Özfidan'Ä±n haberine göre, 'EmeÄŸin baÅŸkenti' olarak bilinen Türkiye'nin en büyük taÅŸ kömürü havzasÄ± Zonguldak'ta, Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde ve özel maden ÅŸirketlerinde çalÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 12 bin iÅŸçi bulunuyor. Bu sayÄ±, ruhsatsÄ±z ocaklarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler de eklendiÄŸinde daha da artÄ±yor. Zonguldak'ta TTK, özel ve kaçak ocaklarda ise her yÄ±l ortalama 10 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Bu yÄ±l AralÄ±k ayÄ±na kadar geçen sürede 8 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ölen iÅŸçilerin kaçak ocaklarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Yerin metrelerce altÄ±nda, insan bedeninin güçlükle girebildiÄŸi derinliklerde kömür kazarak alÄ±n terleriyle ekmek parasÄ±nÄ± kazanan madenciler, çalÄ±ÅŸmaktan ve geçim derdinden tüm dünyada kutlanan 4 AralÄ±k Madenciler Günü'nü bile hatÄ±rlamakta güçlük çekiyor.

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan

EN BÜYÜK HAYALLERÄ° SAÄž SALÄ°M EMEKLÄ° OLABÄ°LMEK

Kilimli ilçesine baÄŸlÄ± özel maden ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸan maden iÅŸçilerinin 4 AralÄ±k Dünya Madenciler Günü'ndeki mesailerini DHA ekibi görüntüledi. Servisle iÅŸe gelen maden iÅŸçileri, kÄ±yafetlerini deÄŸiÅŸtirdikten sonra yer üstündeki hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±. Yer altÄ±nda kullanacaklarÄ± tahkimatlarÄ± hazÄ±rlayan iÅŸçiler, ardÄ±ndan ocaÄŸa inerek 8 saat boyunca kömür bulmak için kazÄ± yapÄ±p ekmek paralarÄ±nÄ± kazanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

11 yÄ±llÄ±k maden iÅŸçisi GünaydÄ±n Demirel, iÅŸçilerin tüm isteÄŸinin kazasÄ±z, sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z, saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmak ve emekli olabilmek olduÄŸunu söyledi. Demirel, "Dünya Madenciler Günü'nde devam ediyoruz çalÄ±ÅŸmaya. Biz garip madenciyiz. Yer altÄ±nda ÅŸehitlerimiz oluyor; kaçak ocaklarda olsun, diÄŸer ocaklarda olsun. Biz kazalar olunca, ölümler olunca hatÄ±rlanÄ±yoruz. Bunlar için üzülüyoruz. Yerin altÄ±nda binlerce iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekmek mücadelesinde olduklarÄ±nÄ±n bilinmesini istiyoruz. Biz burada aile gibiyiz. Birlikte iÅŸe geliyoruz, birlikte gidiyoruz. TahkimatÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Kömür çÄ±karÄ±yoruz. Ä°ÅŸten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ailemizi arÄ±yoruz. 'Biz çÄ±ktÄ±k, bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok' diyoruz. Evden çÄ±karken de çoluk çocuÄŸumuzun, eÅŸimizin bize 'HayÄ±rlÄ± iÅŸler' demesi yetiyor. Ä°ÅŸçi dayanÄ±ÅŸmasÄ± çok önemli. Biz burada kardeÅŸ gibi aile gibi yaÅŸÄ±yoruz. AynÄ± masada yemek yiyoruz. Birlikte yer altÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Madenci dayanÄ±ÅŸmasÄ± çok farklÄ±."

Ä°ÅŸçilerden Abdülkadir Ese ise 10 yÄ±ldan bu yana maden iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Ä°ster istemez yoruluyorsunuz. Beden gücüyle çalÄ±ÅŸÄ±lan meslek olduÄŸu için biraz yorucu olabiliyor. Biz alÄ±ÅŸtÄ±k. Bizi en çok ocaklardaki ölümler üzüyor. O ocaktaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bire bir aynÄ± üzüntüyü yaÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu. (HABERMERKEZÄ°)

4 AralÄ±k Madenciler GÃ¼nÃ¼: Madenciler Ã¶lÃ¼m kalÄ±m savaÅŸÄ± veriyor

4 AralÄ±k DÃ¼nya Madenciler GÃ¼nÃ¼

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 15:29

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